FC Schalke 04: Fan mit irrer Wette – plötzlich schaltet sich der S04 ein

Der FC Schalke 04 siegt wieder. Die Abstiegssorgen sind passé, viel deutet jetzt auf einen entspannten Zieleinlauf hin. Beim letzten Heimspiel gegen die SV Elversberg dürfte es um nicht mehr viel gehen.

Ausverkauft ist die Arena trotzdem jetzt schon. Natürlich. Und weil es das Saisonfinale ist, hat sich ein Fan des FC Schalke 04 für das Spiel gegen Elversnberg (18. Mai) eine besondere Aktion ausgedacht. So besonders, dass sich sogar der Verein einschaltete. Gegenüber DER WESTEN erklärt Finn seinen mutigen Plan.

500 km Radfahren für FC Schalke 04 gegen Elversberg

Das Saisonende noch in Weiter Ferne, ließ sich Finn zu einer Wette hinreißen. Anfang März schrieb er auf „X“: „Wenn dieser Post 1904 Likes bekommt, fahre ich mit dem Fahrrad zum letzten Saisonspiel von Schalke gegen Elversberg.“ „Na und?“, magst du denken. Einige Fans fahren doch zu jedem Heimspiel mit dem Rad. Mag sein, aber die wohnen nicht im tiefsten Schwabenland. Finns Wohnort Filderstadt ist ein Vorort von Stuttgart und satte 500 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt.

Es kam, wie es kommen musste: Der FC Schalke 04 wurde auf den Tweet aufmerksam, teilte ihn und in Windeseile war die magische Grenze von 1904 Likes geknackt. Am Ende landete er gar bei rund 7.000 Likes. Also muss Finn aufs Rad. „Ich hab schon erst überlegt, ob ich mir das zutraue“, verrät der 20-Jährige gegenüber DER WESTEN. Er ist gebürtiger Schwabe, dank Papa (kommt aus dem Ruhrpott) aber von Kleinauf mit dem königsblauen Virus infiziert.

500 Kilometer in gut 48 Stunden

Die Grundlage ist da: Finn besitzt ein Rennrad, fährt gerne und viel. Auf 500 Kilometer kommt er allerdings eher im Monat. Nun soll das in gut 48 Stunden klappen. „Ich plane dafür zwei Tage ein, fahre Freitagmorgen los“, erklärt er. 250 Kilometer pro Tag – das ist selbst bei der Tour de France eine lange Etappe. „Ein Schnitt von 25 Stundenkilometern ist machbar, dann sind das zehn Stunden am Tag.“

Happige Ansage. Der Fan des FC Schalke 04 ist sich aber sicher: „Ich kann mich ganz gut einschätzen, werde vorher noch die ein oder andere Tagestour machen.“ Nicht nur zum Training. Auch um abzuwägen, wie viel Zeit für den Ritt durch die Republik ins Land geht.

Ein Problem gibt es auch noch: Finn hat für das Spiel gegen Elversberg bislang nicht einmal eine Eintrittskarte. „Ich schaue schon die ganze Zeit auf dem Zweitmarkt, bislang hatte ich kein Glück“, sagt er. Vielleicht meldet sich der FC Schalke 04 ja noch einmal…