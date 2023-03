FC Schalke 04: Hiobsbotschaft für S04! Star trifft es richtig hart

Ohje! Diese Nachricht kann der FC Schalke 04 aktuell gar nicht gebrauchen. Königsblau muss wohl mehrere Wochen auf Dominick Drexler verzichten.

Der Offensivspieler fehlte schon gegen den VfL Bochum und wird auch gegen Borussia Dortmund nicht mit dabei sein. Das bestätigte Schalkes Trainer Thomas Reis am Abend nach dem Sieg gegen Bochum.

FC Schalke 04: Drexler verpasst Revierderby – und mehr?

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie gegen Bochum verkündete Schalke die bittere Nachricht: „Dominick Drexler fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus.“ Am Donnerstag bei der Pressekonferenz hatte Reis davon noch nichts erwähnt, dabei verletzte sich Drexler schon am Mittwoch im Training.

„Es war ein Spiel 11-gegen-11, als er sich an die Muskulatur gefasst hat. Es hat ihm keiner reingetreten, das kam ein bisschen aus dem Nichts“, erklärte Reis nach dem Spiel und ergänzte: „Nach dem Training am Mittwoch wussten wir nicht ganz genau, wie es aussieht.“ Am Donnerstag sei für ihn immer noch unklar gewesen, wie es aussieht.

Inzwischen ist aber klar: Drexler wird länger ausfallen. „Für das Derby gegen Dortmund definitiv nein, es ist fraglich, ob es überhaupt vor der Länderspielpause klappt“, verriet Reis. Heißt: Nicht nur im Revierderby, sondern auch eine Woche später gegen den FC Augsburg könnte es eng werden.

Drexler ist Schalkes bester Scorer

Für Drexler ist der Ausfall extrem bitter. Gegen den VfB Stuttgart hatte er den Sieg noch mit seinem Treffer zum 1:0 eingeleitet und damit den wochenlangen Torbann der Schalker durchbrochen. Mit drei Vorlagen und drei Toren ist er gemeinsam mit Marius Bülter (5 Tore, 1 Vorlage) der beste Scorer der Schalker.