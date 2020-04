FC Schalke 04: Ausgerechnet ER träumt von einer Rückkehr zu S04

Dürfen die Fans des FC Schalke 04 sich etwa auf die Rückkehr eines ganz besonderen Spielers freuen?

Mit Donis Avdijaj brachte sich ein Spieler bei den Königsblauen ins Gespräch, der auf Schalke so stark polarisierte wie nur wenige andere Profis.

FC Schalke 04: Avdijaj und die 48 Millionen

Von 2011 bis 2014 hatte Avdijaj in der U17 und U19 des FC Schalke 04 quasi im Wochen-Rhythmus für Superlative gesorgt – ähnlich wie es Youssoufa Moukoko in den vergangenen Jahren in den Jugendteams von Reviernachbar Borussia Dortmund gelang.

Avdijaj galt weltweit als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Spitzenklubs aus ganz Europa waren an ihm interessiert, doch er entschied sich zunächst für Schalke. Dort bekam er einen Profivertrag, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 48 Millionen Euro enthielt. An diesem Preisschild musste der Kosovare sich anschließend stets messen lassen.

„Damals war diese Summe für einen Teenager etwas Außergewöhnliches. Heute ist ja gefühlt jeder hochtalentierte Fußballer gleich 50 Millionen wert“, sagt er der „Sport Bild“: „Als junger Kerl fühlst du dich natürlich toll und geehrt, bist wahnsinnig stolz. Ich hätte nie gedacht, dass das mal der Grund sein könnte, warum jede Kleinigkeit gegen mich verwendet würde.“

Die Suche nach einem fußballerischen Zuhause

In seiner ersten Profi-Saison auf Schalke konnte Avdijaj sich nicht durchsetzen und wurde bereits nach der Hinrunde an Sturm Graz ausgeliehen. Bei den Österreichern blieb er eineinhalb Jahre. Nach seiner Rückkehr zu Schalke ergab sich für den Offensivspieler wieder das gleiche Bild: kaum Einsatzzeiten. Im Januar 2018 war für ihn dann endgültig Schluss auf Schalke. Avdijaj versuchte sein Glück im Ausland: Roda Kerkrade, Willem II Tilburg, Trabzonspor und mittlerweile Hearts of Midlothian.

Doch Schalke blieb für ihn immer die Nummer 1: „Wenn man einen Verein liebt, liebt man ihn für immer. Schalke bleibt für mich ein Zuhause, ist ewig in meinem Herzen.“

Nur zu gerne würde Avdijaj zu seinem Jugendverein zurückkehren. „Wenn ich jetzt ein, zwei starke Saisons abliefere und die Schalker sagen, sie wollen mich nochmal holen – dann sage ich nicht nein“, sagt der 23-Jährige: „Natürlich ist es mein Ziel, wieder in einer Top-Liga zu spielen. Und ich bin sicher, dass ich ohne Probleme in der Bundesliga mithalten könnte.“ (dhe)