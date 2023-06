FC Schalke 04: Bundesligisten interessiert – flüchtet ER vor Terodde?

Die meisten Schalke-Fans jubelten am Donnerstagmorgen (01. Juni) vermutlich noch im Schlafanzug. In der Früh sickerte die Hammer-Nachricht durch, wenig später wurde sie bestätigt: Simon Terodde hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 um ein weiteres Jahr verlängert.

Der FC Schalke 04 geht also mit seinem 30-Tore-Stürmer in die nächste Saison in der 2. Bundesliga. Das wiederum könnte allerdings auch bedeuten, dass ein Stürmer den Verein noch in diesem Sommer verlassen könnte. Die Rede ist von Marvin Pieringer.

FC Schalke 04: Flüchtet Pieringer vor Terodde?

Natürlich freuen sich die Schalke-Fans über die Vertragsverlängerung von Simon Terodde. Schließlich ist er der beste Zweitliga-Torschütze aller Zeiten und noch viel wichtiger: Er ist eine absolut Identifikationsfigur. Vor allem aus menschlicher Sicht ist er für die Mannschaft ein großer Gewinn.

Nun stellt sich allerdings die Frage: Was wird aus Marvin Pieringer? Der 23-Jährige ist aktuell an den SC Paderborn ausgeliehen und stellte dort seine Qualitäten unter Beweis. In 23 Zweitliga-Partien erzielte er zehn Treffer und bereitete acht Tore weitere vor. Eigentlich scheint er der perfekte Stürmer für die kommende Spielzeit zu sein, doch nach der Terodde-Verlängerung gibt es nun wohl eine Wende.

Pieringer in die Bundesliga?

Laut einem Bericht der „Bild“ will Pieringer nun höher hinaus und strebt einen Wechsel in die Bundesliga an. Demnach gibt es auch schon zwei mögliche Abnehmer: Die Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt und 1. FC Heidenheim sollen interessiert sein. Die Ablösesumme soll bei rund zwei Millionen Euro liegen.

Pieringer wechselte 2022 für eine halbe Million Euro vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. In seinem ersten Jahr kam er bei Schalke auf 24 Einsätze (2 Tore, 2 Vorlagen). Nach dem Bundesliga-Abstieg entschied man sich für eine Leihe zum SC Paderborn – mit Erfolg. Pieringer startete richtig durch. Sollte Schalke Pieringer nun verkaufen, würde die Lorbeeren eine anderer Klub einheimsen.

