Ex-Schalke-Star will unbedingt zurück nach Deutschland – Ausstiegsklausel macht’s möglich

Beim FC Schalke 04 galt er einst als riesiges Talent, ist aber krachend gescheitert. Über Umwege will er nun seinen Weg zurück in den deutschen Profi-Fußball finden. Die Rede ist von Donis Avdijaj.

Der Ex-Schalke-Star träumt von einer Rückkehr in die Bundesliga, will im kommenden Jahr wieder in einer der ersten beiden deutschen Ligen spielen. Eine Ausstiegsklausel erleichtert einen Transfer ungemein.

Ex-Schalke-Star Avdijaj träumt von Bundesliga

In der Jugend gab es kaum einen besseren Kicker. 44 Tore in 25 Spielen erzielte Avdijaj für Schalke in der Saison 2012/2013 in der U17-Bundesliga und stellte damit einen Rekord auf, der erst von Supertalent Youssoufa Moukoko gebrochen wurde. Der Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Nach zwölf Einsätzen und zwei Toren verließ Avdijaj den FC Schalke 04.

Über Willem II, Trabzonspor (Türkei), Heart of Midlothian (Schottland), FC Emmen (Niederlande) und AEL Limassol (Zypern), den TSV Hartberg (Österreich) führte sein Weg schließlich zum FC Zürich (Schweiz) und per Leihe wieder zurück zum TSV Hartberg. In der österreichischen Bundesliga hat Avdijaj seine Form gefunden (7 Tore in 16 Spielen) und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt – zurück nach Deutschland.

Avdijaj besitzt Ausstiegsklausel

„In Deutschland wird der Fußball aufgrund der professionellen Strukturen und der Fans extrem gelebt. Es gibt für einen Spieler nichts Schöneres, als in solch einem Land spielen zu können“, sagt er gegenüber „Sky.“

Avdijajs großer Vorteil: Er kann den FC Zürich in diesem Sommer per Ausstiegsklausel verlassen. Rund 450.000 Euro müsste ein Verein laut „Sky“ für den Ex-Schalke-Star auf den Tisch legen. Das Ziel ist die Bundesliga oder 2. Bundesliga. Bislang hat aber offenbar noch kein Verein angebissen.

„Karrieren bringen Höhen und Tiefen mit sich. Diese musste auch ich erleben. Vor zwei Jahren habe ich mich meinem neuen Management angeschlossen, um alles, was ein Profifußballer für seine Entwicklung benötigt, auf dem höchsten Level zu bekommen. Das hat meiner Performance einen extremen Schub gegeben. Jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich diese Entwicklung gerne einer sportlich stärkeren Liga unter Beweis stellen möchte“, betont er.