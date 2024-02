FC Schalke 04 offen für „Neuabstimmung“ – Fans gehen auf die Barrikaden: „Eine Frechheit“

Der mögliche Einstieg eines Investors in die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ist seit Wochen das bestimmende Thema in deutschen Fußball-Stadien. Die Fans wehren sich heftig, protestieren wöchentlich und sorgen immer wieder für Spielunterbrechungen. Jetzt hat sich der FC Schalke 04 zur Diskussion um den Investoreneinstieg geäußert.

Der FC Schalke 04 spricht sich offen für eine „Neuabstimmung“ aus, will aber seine Meinung zum Investoreneinstieg nicht ändern. Den Fans passt das Statement ihres Vereins deshalb überhaupt nicht. Es hagelt Kritik.

FC Schalke 04: Statement zu Investoreneinstieg sorgt bei Fans für Unverständnis

Auch am Samstag flogen in den deutschen Fußball-Stadien Tennisbälle auf den Platz. Immer wieder mussten die Schiedsrichter die Spiele unterbrechen, um das Feld von den Wurfgeschossen zu befreien. Die Fans protestieren nun schon seit Start der Rückrunde gegen den Einstieg eines Investors.

Im Dezember hatten 24 von 36 Profi-Klubs für einen Einstieg eines Investors abgestimmt. Somit wurde die nötige Mehrheit knapp erreicht. Auch der FC Schalke 04 stimmte damals für einen Investoreneinstieg. Den Fans passt das aber überhaupt nicht – und das machen sie jede Woche mehr als deutlich.

Inzwischen hat mit Blackstone ein möglicher Investor bereits Abstand genommen (Hier mehr!). Mit CVC ist noch ein Kandidat im Rennen. Aufgrund der heftigen Proteste und Unstimmigkeiten wird nun aber über eine Neuabstimmung diskutiert. Diese wird auch vom FC Schalke 04 begrüßt, wie der Verein jetzt in einem Statement mitteilte.

„Fairer Wettbewerb, große Fannähe und Transparenz bei Entscheidungen – das sind die Grundprinzipien aus der Sicht des FC Schalke 04 für einen erfolgreichen deutschen Profifußball, im Heute und in der Zukunft. Aktuell steuern Liga und Vereine bei der Diskussion um den Einstieg eines strategischen Partners bei der DFL allerdings in eine Sackgasse“, schrieb S04 in einem Statement am Samstagabend (17. Februar).

Schalke weiter für Investoreneinstieg

Und weiter heißt es: „Die Entwicklung der vergangenen Wochen werfen Fragen auf, die bislang nicht beantwortet werden konnten. Deshalb zeigt sich der FC Schalke 04 offen für eine Neuabstimmung über die Entscheidung zu einer möglichen strategischen Partnerschaft.“ So weit gefällt den Fans das Statement.

Allerdings erklärt Schalke auch, dass man weiterhin für einen Investoreneinstieg stimmen würde. „Es ist wichtig zu betonen, dass sich an der grundsätzlichen Haltung der Vereinsführung, den Einstieg eines strategischen Partners in dem derzeit vorliegenden Rahmen zu begrüßen, nichts verändert hat“, schreibt der Verein. Die Bundesliga müsse innovativer werden, fanstarke Vereine mehr Gewicht bekommen – unter anderem bei der Verteilung der Fernsehgelder.

„Schande für unseren Verein“

Den Fans passt es natürlich überhaupt nicht, dass sich Schalke wieder für einen Investoreneinstieg ausspricht. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Dieses Statement ist eine Frechheit. Der Verein versteht einfach nicht, dass er diesem Einstieg nicht zustimmen darf, da er damit gegen die Mehrheit der Mitglieder des Vereins handelt. Wir wollen keinen Investoreneinstieg!“

„Neuabstimmung ist zwar gut, aber dass ihr weiterhin pro Investoreneinstieg seid, ist eine Schande für unseren Verein.“

„Was für ein beschissenes Statement. Gehen wir Fans euch so sehr am Arsch vorbei?“

„Das Statement hätte man sich auch sparen können, ist es denn so schwer sich einfach dagegen zu positionieren? Der Verein gehört den Fans und nicht Hefer und Co.“

„Euer Ernst? Was ein schwaches Statement.“

Für den Großteil der Fans gibt es offenbar nur eine Lösung: Neuabstimmung und Ablehnung des Investoreneinstiegs.