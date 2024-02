BVB, Schalke und Co.: Bittere Nachricht für DFL – Fan-Protest hat ernsthafte Folgen

Protest-Plakate werden gezeigt, Tennisbälle fliegen aufs Feld, minutenlang sind Spiele unterbrochen – seit Wochen ist dies Alltag in den deutschen Fußball-Stadien. Fans von BVB, Schalke und Co. protestieren gegen den Einstieg eines Investors in die DFL.

Und jetzt hat der Protest der Fans von BVB, Schalke und Co. offenbar erste Wirkung gezeigt. Ein möglicher Investor hat sich aus dem Bieter-Rennen zurückgezogen, wird kein Angebot für die Vermarktungsrechte abgeben.

BVB, Schalke und Co.: Protest zeigt Wirkung

Neben der dem Private-Equity-Unternehmen CVC galt die New Yorker Investmentfirma Blackstone als aussichtsreichster Kandidat auf einen Investoreneinstieg in der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Doch jetzt zieht sich Blackstone zurück.

„Wir bestätigen, dass Blackstone nach guten Gesprächen aus verschiedenen Gründen nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und 2. Bundesliga infrage kommt“, teilte die DFL auf Anfrage des Sportinformationsdienst (SID) mit und erklärte weiter: „Der DFL und den Klubs war stets bewusst, dass durch die im Dezember verabschiedeten Eckpunkte und roten Linien hohe Anforderungen an mögliche Partner gestellt werden.“

Blackstone soll rund eine Milliarde Euro für Rechtebeteiligung geboten haben. Laut einem Bericht von „Bloomberg“ seien die massiven Fan-Proteste in der Bundesliga ein Grund für den Ausstieg aus dem Bieter-Rennen. Seit Wochen protestieren die Ultragruppierungen der verschiedenen Klubs gegen einen Investoreneinstieg.

Ultras fordern: Abstimmung wiederholen!

Erst im vergangenen Dezember hatten 24 der 36 Profiklubs bei einer Abstimmung für den Einstieg eines Investors abgestimmt. Die nötige Mehrheit war somit knapp erreicht. Ein Finanzinvestor soll Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre erwerben.

Die Fans hingegen wehren sich massiv gegen einen Einstieg eines Investors. Sie fordern eine Neu-Abstimmung, da Hannovers Geschäftsführer Martin Kind bei der Abstimmung über die Anweisung des Vereins hinwegsetzte und für einen Einstieg stimmte. Nur so war der Deal möglich.