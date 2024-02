BVB – Freiburg: Ultras platzt der Kragen – „An Absurdität kaum noch zu überbieten“

Wenn Borussia Dortmund am Freitag (9. Februar) um 20.30 Uhr den SC Freiburg in der Bundesliga empfängt, wird es vermutlich wieder einige Protestaktionen geben. Der Grund: Seit Monaten zeigen sich die aktiven Fanszenen in Deutschland gegen die Pläne der DFL, denen zufolge für eine prozentuale Beteiligung an den Fernseherlösen ein Finanzinvestor der DFL eine Milliarde Euro zahlen soll.

Nach den zuletzt heftigen Protesten bei den Partien der 1. und 2. Bundesliga, in denen es teilweise zu 30-minütigen Spielunterbrechungen kam, meldete sich die DFL zu Wort. Zum Statement äußerten sich auch die Ultras. Unmittelbar vor BVB – Freiburg gab es eine Stellungnahme der Dortmunder Fanszene.

BVB – Freiburg: Ultras platzt der Kragen

Am Donnerstag (8. Februar) veröffentliche die DFL ein Statement mit dem Titel „Viele Chancen für Clubs, keine Nachteile für die Fans“. Es war eine Reaktion auf die anhaltenden Proteste der Fans des BVB, des FC Bayern und vielen weiteren Klubs der 1. und 2. Bundesliga. Dabei wurden die Vertreter der Fanszenen zu Gesprächen eingeladen. Noch vor dem Heimspiel der Dortmunder gegen den SC Freiburg meldeten sich die Fans deutlich zu Wort.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Juwel enthüllt Details über BVB-Rückkehr – „War mein Wunsch“

„The Unity“ zeigte sich zunächst erfreut, dass die Geschäftsführung nach wochenlangem Schweigen und den zahlreichen Protesten sich dazu äußerte. Dennoch: „Die selbstherrliche Stellungnahme der DFL bietet dementsprechend auf unserer Seite mehr Grund zum Kopfschütteln, als dass sie zur Beruhigung beitragen würde“, heißt es in dem Statement.

Für die Fanszenen sind die Worte „nicht mehr als heiße Luft. Während man die Kommerzialisierungsspirale auf dem Rücken der Mitglieder der Vereine nahezu überdreht, wird von einer einheitlichen europäischen Kaderkostenobergrenze geschwafelt. Blanker Hohn, sollte man doch hier zunächst vor der eigenen Haustür kehren. Die Annahme, man könne in den anderen europäischen Topligen das Rad zurückdrehen, ist an Absurdität kaum noch zu überbieten.“

„Fanszenen haben einen langen Atem“

Dabei gehen die Fans auch auf die Abstimmung im vergangenen Dezember ein. Eine „Ja“-Stimme sorgte dafür, dass die Vereine dem Antrag der DFL zustimmten. Diese Stimme soll wohl von Martin Kind als Vertreter von Hannover 96 kommen. Der Verein selbst war dagegen, Kind soll dennoch dafür gestimmt haben. Für die Fanszenen „führt kein Weg an einer transparenten Neuabstimmung vorbei. Die Stimme von Hannover 96 muss hierbei gemäß der Weisung des Muttervereins Hannover 96 e.V. von vornherein als ,Nein‘ gewertet werden“, so die BVB-Ultras weiter.

Mehr Nachrichten für dich:

Zum Abschluss gibt es noch eine deutliche Ansage an die DFL: „Seid euch bewusst: Die deutschen Fanszenen haben einen langen Atem! Eure leeren Worte werden unseren Widerstand gegen euer Vorhaben nicht brechen! Wir sehen uns am Wochenende in den Stadien der Republik!“

Die Einladung zum Gespräch mit dem DFL wird mit dem Statement deutlich abgelehnt. Das ganze Statement von „The Unity“ vor dem Freiburg-Spiel kannst du hier nachlesen.