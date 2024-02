Borussia Dortmund: Juwel enthüllt Details über BVB-Rückkehr – „War mein Wunsch“

Er spielt nicht für Borussia Dortmund und hat dennoch für mächtig Aufregung gesorgt: Tom Rothe. Der Youngster wurde zu Saisonbeginn an den Zweitligisten Holstein Kiel verliehen. Mit den „Störchen“ ist das Eigengewächs die große Überraschung der 2. Bundesliga.

Die Hoffnung bei vielen Fans von Borussia Dortmund war groß, dass Rothe in der vergangenen Winter-Transferperiode zurückkehren würde. Schließlich hat der BVB auf dieser Position Bedarf gehabt. Doch dazu kam es nicht. Die Leihgabe erklärt im Interview mit DER WESTEN, warum es zu keiner Rückkehr kam.

Borussia Dortmund: Rothe packt über BVB-Rückkehr aus

Bei Borussia Dortmund ist Tom Rothe ein Hoffnungsträger für die Zukunft. Er ist schließlich ein Linksverteidiger, der hinten sicher steht und dafür vorne für reichlich Torgefahr sorgt. Vor der Ankunft von Ian Maatsen konnte der BVB nur träumen. Mit seinen starken Leistungen hofften viele Fans, dass er schon früher von seiner Leihe aus Kiel zurückkehren würde.

Auch interessant: Paris Brunner: Aus und vorbei! Schock für BVB-Talent

Doch dazu kam es im vergangenen Winter-Transferfenster nicht. Über solch eine Möglichkeit wurde auch nicht gesprochen, wie Rothe jetzt erklärte. „Es war abgemacht, dass ich die Leihe zu Ende mache – das war auch mein Wunsch“, erklärt der Youngster im Interview mit DER WESTEN. „Die Hinrunde lief ja auch sehr gut für uns. Mir tut die Spielpraxis gerade sehr gut, deswegen erfülle ich die Leihe jetzt erst einmal bis zum Sommer. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Es gab keine konkreten Gespräche mit dem BVB.“

Rothe findet, dass die Dortmunder mit Ian Maatsen eine „gute Lösung“ gefunden haben. „Was er in den ersten Spielen gezeigt hat, habe ich mir angeschaut. Er ist ein sehr guter Spieler.“ Doch Maatsen ist nur ausgeliehen, wird im Sommer zum FC Chelsea zurückkehren.

Von Kiel zum BVB: „Auf vielen Ebenen eine andere Nummer“

Ist dann Rothe die Lösung für den BVB? Die Leihgabe betont: „Das wird man sehen. Von Holstein Kiel zu Borussia Dortmund – das ist ja auf vielen Ebenen eine andere Nummer. Ich will jetzt erst einmal hier weiter Gas geben und mich auf Kiel konzentrieren. Dass ich hier weiter meine Leistung abrufe und konstant bleibe, ist momentan das Wichtigste für mich. Ich werde mich daher nicht auf den Leistungen der letzten Wochen ausruhen. Was dann im Sommer ist, wie Dortmund plant oder wie ich vorgehe, das besprechen wir dann.“

Bis dahin bleibt er in einem Austausch mit den Trainern um Edin Terzic und Otto Addo, der für viele junge Spieler zuständig ist. „Der Kontakt ist auf jeden Fall da, aber auch nicht zu viel, so dass ich mein Kopf immer in Kiel habe. Und ich denke, dass ich bisher sehr gut damit gefahren bin“, so Rothe.

Mehr Nachrichten für dich:

Im Sommer kehrt er dann zu den Dortmundern zurück. Ob der Youngster auch auf Anhieb beim BVB zum Leistungsträger wird? Mit den Kielern ist ihm das bisher gelungen.

Das komplette Interview mit Tom Rothe gibt es am Donnerstag (8. Februar) auf derwesten.de