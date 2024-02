Fans von Borussia Dortmund & Co. stinksauer – DFL lässt alle zappeln

Borussia Dortmund kann sich auf seine Fans verlassen – nicht nur Zuhause. Auch zu Auswärtsspielen reisen die BVB-Anhänger zu Tausenden hinterher, füllen meist nicht nur den Gästebereich, sondern auch die umliegenden Blöcke.

Einmal mehr lässt die DFL die Fans von Borussia Dortmund nun aber zappeln. Und nicht nur die. Alle Fans sitzen seit Wochen auf glühenden Kohlen und warten auf die Ansetzungen weiterer Spieltage in der Bundesliga. Doch aus Frankfurt ist nichts zu hören.

Wer an welchem Spieltag gegen wen spielt, legt die DFL bereits weit vor Bundesliga-Start fest. Wann genau die einzelnen Partien stattfinden, wird aber stets erst einige Wochen vor den betroffenen Spieltagen entschieden. Für die Fans stets ein wichtiger Termin – schließlich hängt für viele die Planung von Reisen, Arbeitszeiten, Urlaub und auch der Start des Ticket-Vorverkaufs daran.

Umso ärgerlicher reagieren die Fußballfans, wenn sich der Ligaverband unnötig Zeit für die zeitgenaue Terminierung lässt. So wie jetzt. Einmal mehr. Gerade einmal vier Wochen sind es noch bis zum 27. Spieltag (Stand 29.2., 8.45 Uhr) – und noch immer weiß niemand, wann sein Lieblingsklub am betroffenen Wochenende im Einsatz ist.

Lange Reisen werden immer teurer

Freitagabend? Samstagnachmittag? Sonntag-Vorabend? Die Anstoßzeit macht für die meisten Fans einen großen Unterschied. Besonders für Auswärtsfahrer. Eine 630-Kilometer-Reise steht für die Fans von Borussia Dortmund zum Topspiel nach München an. Lange Touren müssen auch die Fans von Frankfurt (550 km nach Berlin), Köln (550 km nach Augsburg), Gladbach (480 km nach Freiburg) und Mainz (420 km nach Leipzig) bewältigen.

Alle sitzen auf glühenden Kohlen. Mit jeder Stunde werden mehr Dienstpläne in Büros erstellt, laufen Fristen für Urlaubsanträge an, werden private Termine gemacht – und vor allem werden Tickets für Bahn, Flieger & Co. immer teurer. Dem Fan bleibt nichts übrig als warten, fluchen – und ausbaden. Doch aus der DFL-Zentrale ist nichts zu hören. Und weil das auch bei den jüngeren Terminierungen mehrfach der Fall war, wächst die Wut auf die Entscheider.

„Wie lange müssen wir noch auf die Terminierung für unser Spiel gegen Borussia Dortmund warten?“

„Ey, DFL! Macht mal hinne mit euer sch*** Terminierung.“

„Haut endlich die Terminierung raus! Die Züge werden nicht billiger.“

„Termine. Jetzt.“

Die DFL weist die Verantwortlichkeit von sich, erklärt, dass man zunächst die Uefa-Terminierungen in der Europa und Conference League abwarten müsse. Doch auch die ist inzwischen längst gelaufen. Und auch fünf Tage, nachdem klar ist, wann Leverkusen und Freiburg im Europapokal ran müssen, ist bezüglich der Bundesliga-Terminierung nichts zu hören.