FC Schalke 04 droht Fiasko – es könnte S04 Tausende Euros kosten

Die Katastrophen-Saison des FC Schalke 04 kann bittere Folgen haben – und damit ist nicht nur der Abstieg in die 3. Liga gemeint. Selbst bei einem Verbleib in der 2. Bundesliga droht Schalke ein Fiasko.

Ein schwaches Abschneiden in der 2. Bundesliga hat nämlich auch Auswirkungen auf den DFB-Pokal. Dem FC Schalke 04 droht in der kommenden Saison ein Platz im „Amateur-Topf“. Ein Szenario, was bittere Folgen für den Klub haben könnte.

FC Schalke 04 droht der „Amateur-Topf“

Aktuell steht der FC Schalke 04 auf Platz 14. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur drei Zähler, auf den Relegationsplatz sogar nur zwei Punkte und auf Platz 15 nur einen Punkt. Wäre die Saison jetzt vorbei, würde Schalke in der Liga bleiben und in Lostopf eins des DFB-Pokals landen.

Die Gefahr besteht jedoch, dass Schalke noch einen weiteren Platz abrutscht – und das hätte bittere Konsequenzen. Die ersten 14 Mannschaften der 2. Bundesliga schaffen es noch in den „Profi-Topf“ des DFB-Pokals, ab Platz 15 müssen die Teams in den „Amateur-Topf“.

DFB-Pokal kann für Geldregen sorgen

Konkret heißt das: Beendet der FC Schalke 04 die Saison auf Platz 15 oder schlechter, droht in der 1. Runde des DFB-Pokals ein Bundesligist oder starker Zweitligist. Den Luxus, auf eine „Amateur-Mannschaft“ zu treffen, hätte Schalke nicht mehr. Der Einzug in die 2. Runde wäre damit deutlich stärker gefährdet – und damit große Einnahmen.

In der Saison 2023/2024 gab’s für die 1. Runde rund 215.600 Euro, für die 2. Runde schon doppelt so viel (431.200 Euro) und ab dem Achtelfinale kratzte man sogar schon an der Million (862.400 Euro).

Für die klammen Schalker ist ein Weiterkommen im DFB-Pokal also durchaus attraktiv. Blöd wäre es da, wenn man schon in der 1. Runde auf ein Schwergewicht wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen trifft.