FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! S04 muss Traum-Transfer endgültig abhaken

Ein Stürmer soll her – doch dieser Kandidat wird es nicht. Kaum einer hat beim FC Schalke 04 noch ernsthaft an eine Verpflichtung von David Datro Fofana geglaubt. Jetzt ist der Wechsel des Ivorers zu einem anderen Verein amtlich.

Der FC Schalke 04 war früh dran, doch die Konkurrenz wurde immer größer und die Chancen immer kleiner. Jetzt hat ein Schwergewicht das Rennen um den Stürmer gemacht. Immerhin: Königsblau kann endgültig einen Haken an den Traum-Transfer machen.

FC Schalke 04: S04-Flirt Fofana wechselt nach London

Erling Haalang ist nicht mehr der Rekord-Abgang vom Molde FK. Dass David Datro Fofana den Superstar in Puncto Ablöse übertrifft, zeigt: Der S04 war im Rennen um den Stürmer am Ende völlig chancenlos.

Früh galt Schalke als Interessent, die Fans witterten einen Super-Coup. Doch mit jeder Woche wurden die Jäger des Goalgetters vom norwegischen Meister mehr und namhafter. Gegen Brighton und Brentford durfte man sich noch Chancen ausrechnen. Als sich Chelsea ins Rennen einschaltete, waren alle Hoffnungen sofort verpufft.

Utopische Ablöse für Königsblau

Die „Blues“ sind es auch, die nun das Rennen gemacht haben. Der Klub bestätigte offiziell eine Einigung mit Molde. Für satte 12 Millionen Euro wechselt der 20-Jährige nach London. Auch wenn zuletzt kein Schalker mehr an den Deal geglaubt hatte: Mit der Unterschrift kann der Name nun endgültig von der Liste gestrichen werden.

Mehr aktuelle News:

Kommt im Winter überhaupt noch ein Stürmer? Haris Seferovic (von Benfica an Galatasaray verliehen) wurde mit Königsblau in Verbindung gebracht, auch Deniz Undav (Brighton & Hove) soll auf dem Zettel des FC Schalke 04 stehen. Auch bei diesen beiden Namen gilt: Träumen darf erlaubt sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass Thomas Reis am Ende mit dem vorhandenen „Neuner-Material“ Simon Terodde, Sebastian Polter und Kenan Karaman in die restliche Saison geht.