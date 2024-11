FC Schalke 04 macht Ankündigung – sie wird den Fans nicht gefallen

Acht Stunden lang wurde am Samstag (17. November) beim FC Schalke 04 diskutiert, kritisiert und abgestimmt. Die Mitgliederversammlung der Königsblauen entwickelte sich zu einem echten Marathon.

Dabei ging eine Nachricht fast unter – und diese wird den Fans überhaupt nicht gefallen. Finanzchefin Christina Rühl-Hamers kündigte an, dass die Preise für die Dauerkarten beim FC Schalke 04 in der nächsten Saison angezogen werden.

FC Schalke 04: Dauerkarten-Preise werden steigen

Als Rühl-Hamers ihren Bericht vortrug und zu den anwesenden Mitgliedern sprach, kündigte sie auch eine Preiserhöhung an. Zur nächsten Saison sollen die Preise für die Dauerkarten erhöht werden. Wie die neue Preisgestaltung aussieht, ist noch nicht bekannt. Schalke will die Dauerkarten-Besitzer noch separat darüber informieren. „Das ist kein Gewinner-Thema, macht auch uns keinen Spaß“, betont Rühl-Hamers.

Im Sommer hatte der FC Schalke 04 bereits seine Preise für die Tagestickets „aus Gründen der Wirtschaftlichkeit“ erhöht. Schon damals kündigte der Klub an, die Dauerkartenpreise zur Saison 2025/2026 anpassen zu wollen.

S04 hält an Plan fest

„Die rund 40.000 Dauerkarten bleiben in der kommenden Spielzeit von der neuen Preisstruktur unberührt. Im Sinne der Transparenz möchte der FC Schalke 04 aber bereits heute ankündigen, dass in der Saison 2025/2026 dann auch hier neue Preise eingeführt werden. Über die genauen Kosten und alle organisatorischen Formalitäten informiert der Club rund um das Jahresende, damit allen Inhabern von Saisontickets genügend Zeit bleibt, etwaige Vorkehrungen zu treffen“, hieß es in einer Pressemitteilung.

An diesem Plan will Schalke weiterhin festhalten. Rühl-Hamers unterstrich bei der Mitgliederversammlung noch einmal: Die Preiserhöhung kommt.