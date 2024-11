FC Schalke 04: Ohrfeige für Hefer! Fans setzten eindeutiges Zeichen

Der FC Schalke 04 hat gewählt – und die Wahl fiel eindeutig aus. Moritz Dörnemann, die rechte Hand von Axel Hefer, sitzt nicht mehr im Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Er bekam von den Mitgliedern nicht die nötigen Stimmen.

Stattdessen sitzt für die nächsten drei Jahre Ender Ulupinar im Aufsichtsrat. Der 51-Jährige bekam von den Mitgliedern des FC Schalke 04 die zweitmeisten Stimmen.

FC Schalke 04: Hefer-Kumpel nicht wiedergewählt

Es war eine lange Veranstaltung am Samstag, über acht Stunden ging die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04. Es wurde viel besprochen und auch kritisiert. Aber es wurden auch Entscheidungen getroffen. So stand die Wahl des Aufsichtsrates an. Zwei Vertreter wählten die Mitglieder.

Für Sven Kirstein und Moritz Dörnemann ging die Amtszeit zu Ende. Beide stellten sich zur Wiederwahl, doch nur Kirstein konnte sich erneut durchsetzen. Er erhielt mit 1317 die meisten Stimmen von allen. Dörnemanns 927 Stimmen reichten hingegen nicht für eine Wiederwahl aus. Der enge Vertraute von Aufsichtsratsboss Axel Hefer sitzt damit nicht mehr im Aufsichtsrat.

Stattdessen bekam Ender Ulupinar den Platz. Der Gelsenkirchener Unternehmer, der erneut antrat, bekam 1030 Stimmen und wird damit für die nächsten drei Jahre im Aufsichtsrat des Vereins sitzen.

Ulupinar will wieder einen Sportvorstand

Ulupinar ist 51 Jahre alt und stammt aus Gelsenkirchen. Er besitzt eine eigene Projektmanagementfirma und ist geschäftsführender Gesellschafter des Schalke Friedhofs und der „Schalker Tanke“. Er setzt sich vor allem dafür ein, dass bei Schalke die Position des Sport-Vorstandes wieder besetzt wird. Seit dem Abschied von Peter Knäbel gibt es keinen Sportvorstand mehr. Das könnte sich nun aber wohl wieder ändern.