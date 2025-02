FC Schalke 04: Mulder-Warnung! S04-Boss nimmt Mannschaft in die Pflicht

Eine fast schon desaströse 0:2-Niederlage gegen Darmstadt 98, dazu eine immer länger werdende Verletztenliste – die Stimmung beim FC Schalke 04 könnte in diesen Tagen wohl besser sein. Auch der Abstiegskampf dürfte bei Königsblau wieder ein Thema sein.

Für S04-Boss Youri Mulder Grund genug, um nach der Darmstadt-Pleite richtig auf den Tisch zu hauen. Er übt scharfe Kritik an der Mannschaft von Kees van Wonderen – manövriert sich der FC Schalke 04 in die nächste Krise?

FC Schalke 04: Mulder deutlich – „Du weißt doch, was los ist“

Es war eine Anfangsphase zum Vergessen für S04 im Darmstädter Merck-Stadion am Böllenfalltor. Innerhalb der ersten fünf Minuten fing sich Schalke gleich zwei Gegentore ein. Von der komplett verschlafenen Anfangsphase konnte sich der Revierklub am Ende nicht mehr erholen. Für Youri Mulder ein inakzeptabler Zustand.

Auch interessant: FC Schalke 04: Aufregung um Drexler! Plötzlich hat er einen neuen Job

„Man kann ein Spiel nicht so anfangen. Niemals. Die beiden Tore, die wir bekommen, dürfen so nicht passieren. Darmstadt hatte viermal hintereinander verloren. Du weißt doch, was los ist. Du bist einfach nicht da auf dem Platz. Eigentlich steht es sogar 0:3, wenn ein Darmstädter den Ball nicht gegen den Pfosten schießt. Da kam zu wenig. Zu wenig, zu wenig, zu wenig“, so ein sichtlich frustrierter Mulder über seine Mannschaft, die mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hätte machen können.

Sechs-Punkte-Spiel gegen Münster

Auf Königsblau warten nun richtungsweisende Wochen. Am kommenden Freitag (28. Februar) geht es für den Revierklub gegen Preußen Münster. Gegen den Tabellenfünfzehnten der zweiten Bundesliga muss unbedingt ein Sieg her, will man den Abstand zum Relegationsplatz weiter komfortabel halten.

Springt im Duell gegen Münster und auch eine Woche später bei Hertha BSC Berlin (8. März) jeweils ein Sieg heraus, dürfte der S04 jedoch schon aus dem Gröbsten heraus sein. Angesichts der jüngsten Leistung in Darmstadt hat Schalke 04 bis dahin wohl noch eine Menge Arbeit vor sich.