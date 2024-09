FC Schalke 04 in großer Not – dieser Anblick macht plötzlich Hoffnung

Fünf Spiele, vier Punkte, nur ein Sieg – der Saisonstart des FC Schalke 04 klingt schon wieder ähnlich dramatisch wie im Vorjahr. Damals kämpfte man lange gegen den Sturz in die Drittklassigkeit, statt um den Aufstieg. Wird das auch in dieser Saison so sein?

Diese Sorge geht spätestens seit der 0:2-Niederlage in Karlsruhe wieder herum. Der FC Schalke 04 ist vor den kommenden Wochen in großer Not. Doch der Anblick des kommenden Gegners macht zumindest ein bisschen Hoffnung.

FC Schalke 04: Saisonstart komplett verpufft

Noch am ersten Spieltag hatten die Knappen Eintracht Braunschweig in der heimischen Veltins-Arena gedemütigt. Die Gäste aus Niedersachsen schickte man mit einer krachenden 5:1-Ohrfeige nach Hause. Es war ein Saisonstart nach Maß. Die Hoffnung, um den Aufstieg mitspielen zu können, war riesig. Davon ist allerdings nichts mehr übrig.

Niederlagen gegen Nürnberg, Köln und Karlsruhe haben die Euphorie kräftig gedämpft. Als Nächstes wartet Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt auf den FC Schalke 04 – ein Kellerduell. Auch bei den Lilien läuft nichts zusammen. Selbst den Trainer wechselte man schon (hier mehr dazu lesen). Der Effekt blieb jedoch aus.

Darmstadt ohne frische Impulse

Im ersten Spiel unter Florian Kohfeldt trat Darmstadt gegen – natürlich – Eintracht Braunschweig an. Anders als Schalke vor einigen Wochen konnte der SVD den Löwen allerdings nicht den Zahn ziehen. Mit Mühe und Not ackerte sich der Absteiger zu einem 1:1-Unentschieden und hatte in der Schlussphase Glück, dass man nicht noch verlor.

Darmstadt wirkt derzeit noch weniger konkurrenzfähig als die Knappen – und das, obwohl man wohl von beiden Teams erwartet hatte, im oberen Bereich der Tabelle eine Rolle zu spielen. Der Effekt des Trainer-Wechsels hat sich in Darmstadt aber nicht eingestellt.

FC Schalke 04 schöpft Hoffnung

Für zahlreiche S04-Fans war nach dem Anblick des kommenden Gegners klar: Nächste Woche muss die Geraerts-Elf unbedingt gewinnen, zumal man im eigenen Stadion den Rückenwind von über 60.000 Zuschauern hat.

Tatsächlich dürfte der schwache Darmstädter Auftritt Hoffnungen beim FC Schalke 04 wecken. Doch zur Wahrheit gehört auch: Ein Selbstläufer wird es nicht. Die Knappen müssen selbst an ihren Fehlern arbeiten. Die Chancen auf einen Erfolg sind allerdings deutlich höher als gegen Karlsruhe und der Gegner reist nicht gerade mit breiter Brust ins Ruhrgebiet.