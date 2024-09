FC Schalke 04: Hammer beim Liga-Konkurrenten! S04 schaut ganz genau hin

Die zweite Bundesliga befindet sich derzeit in der Länderspielpause – doch ruhig ist es bei den Zweitligisten keinesfalls. Beim FC Schalke 04 geraten Kaderplaner Ben Manga und Trainer Karel Geraerts immer mehr in eine Diskussion, und auch bei anderen Zweitliga-Klubs gibt es mächtig Furore.

Knapp eine Woche ist es her, dass Darmstadt-Coach Thorsten Lieberknecht nach der 0:4-Niederlage bei der SV Elversberg zurückgetreten ist. Nun haben die Lilien den Nachfolger präsentiert – dieser ist auch beim FC Schalke 04 bekannt.

FC Schalke 04: Darmstadt stellt Ex-Bundesliga-Coach vor

Auf Lieberknecht folgt Florian Kohfeldt. Der SVD hat am Samstag (07. September) den 41-Jährigen als neuen Hauptübungsleiter vorgestellt. Schon in der kommenden Woche soll er das erste Mal auf dem Platz stehen und sein neues Team auf seine Lilien-Premiere gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 14. September, 13 Uhr) vorbereiten.

Der Bundesliga-Absteiger ist denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Aus vier Spielen sammelte man lediglich einen Punkt – unter anderem verlor man gegen Düsseldorf (0:2), in Paderborn (1:3) und in Elversberg (0:4). Den einen Punkt holte man im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1).

Mit Blick auf sein erstes Spiel als SVD-Coach wartet direkt eine enorm richtungsweisende Partie auf Kohfeldt und sein Team. Denn mit Eintracht Braunschweig kommt das Team ans Böllenfalltor, das als einzige Mannschaft noch keinen einzigen Punkt holen konnte. 17 gegen 18 – Kohfeldt startet mit einem echten Keller-Duell in seine Amtszeit.

Erstes Auswärtsspiel auf Schalke

Der Ex-Bremen- und Wolfsburg-Coach gastiert mit seiner Mannschaft dann eine Woche später auf Schalke. Dort ist er im Laufe seiner Zeit bei Werder zu einem echten Angstgegner von Königsblau geworden: Kohfeldt verlor nur eines seiner sieben Duelle mit S04, auf Schalke konnte er gar alle vier Partien erfolgreich bestreiten. Folgt Nummer fünf nun mit dem SVD?

Fakt ist: Auf Kohfeldt wartet eine schwierige Aufgabe. Große Teile seines Teams sind neu zusammengewürfelt, der SVD hat einen großen Sommerumbruch nach dem Bundesliga-Abstieg hinter sich. Jetzt soll der Ex-Bundesliga-Coach die Südhessen zurück in die Spur bringen.