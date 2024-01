FC Schalke 04: Mitten auf der Zielgeraden – Churlinov-Berater sorgt für Verwunderung

Die Wiedervereinigung steht so kurz bevor! Beim FC Schalke 04 deutet alles darauf hin, dass man schon in Kürze Darko Churlinov wieder begrüßen darf (hier mehr zu einem besonderen „Neuzugang“ von S04 lesen). Der Nordmazedonier steht kurz vor seiner Rückkehr ins Ruhrgebiet – dachte man zumindest.

In den letzten Tagen verdichteten sich die Anzeichen, dass der FC Schalke 04 seinen Aufstiegshelden von 2022 wieder haben will. Jetzt meldet sich allerdings der Berater des Spielers zu Wort. Und der überrascht mit seinen Aussagen!

FC Schalke 04: Churlinov will zurück

22 Zweitliga-Spiele absolvierte Churlinov für Königsblau. Nicht nur wegen seiner zwei Treffer und sechs Vorlagen spielte er sich dabei in die Herzen der Fans. Er war einer der emotionalen Helden des Aufstiegs, feierte auf den Schultern der Anhänger mit Pyro in der Hand die Rückkehr in die Bundesliga.

Dort sollten sich die Wege allerdings trennen. Schalke konnte sich Churlinov nicht leisten, stattdessen ging er nach Burnley. Dort spielt er aber kaum eine Rolle, weshalb er schon wieder weg will. „Ja, es gibt den Plan, im Winter zurückzukehren. Es laufen Gespräche zwischen Schalke und Burnley“, bestätigte nun sein Berater Mehmet Eser bei „Sky“ die daraus resultierenden Rückkehr-Gerüchte.

S04 zögert offenbar

Ganz so weit ist man dann allerdings wohl doch noch nicht. Denn im gleichen Atemzug überrascht Eser, indem er sagt: „Wir wissen aber nicht, warum Schalke immer noch kein Angebot geschickt hat. Wir warten. Darko ist bereit für Schalke! Es liegt nicht an uns.“

Eine höchst ungewöhnliche Aussage, die nicht überall für glückliche Gesichter sorgen dürfte. Damit erhöht Eser den Druck auf die Knappen enorm. In den kommenden Tagen werden die Fans noch genauer hinschauen, was aus den Verhandlungen wird.

FC Schalke 04: Woran liegts?

Über die Gründe, weshalb Schalke noch kein Angebot abgegeben hat, kann derzeit nur spekuliert werden. Natürlich sind bei den Knappen die Finanzen immer ein Thema. Zuletzt sagte der neue Sportdirektor Marc Wilmots bereits, dass es sein könne, dass man im Winter gar keinen neuen Spieler holt.