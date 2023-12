FC Schalke 04: Jetzt wird es heiß! Hammer-Rückkehr immer wahrscheinlicher

Er verließ den FC Schalke 04 im Sommer 2022 – vergessen hat ihn bis heute aber keiner! Seit Darko Churlinov in England spielt, gibt es halbjährlich Gerüchte darum, dass er wieder zu den Knappen zurückkehren könnte. Und der S04 ist nicht abgeneigt!

Den Fans des FC Schalke 04 ist der Nordmazedonier vor allem als Kämpfer und Aufstiegsheld in Erinnerung geblieben. Derartige Liebe schlägt ihm bei seinem aktuellen Verein nicht entgegen. Ist das die königsblaue Chance?

FC Schalke 04: Leihe von Churlinov?

Er ist ein wahrer Aufstiegskünstler. Erst schaffte er es mit den Knappen, dann mit dem FC Burnley. Noch im Sommer jubelte der variable Offensivmann über das Erreichen der Premier League. Seitdem musste er jedoch heftige Rückschläge verkraften.

Im Sommer erlitt Churlinov eine schwere Blutvergiftung, schwebte sogar in Lebensgefahr (wir berichteten)! Zwar erholte er sich von dieser, doch im Profikader von Burnley hat er bisher keine Chance mehr bekommen. Der Klub möchte ihn deshalb verleihen – und der FC Schalke 04 ist mehr als nur angetan von einer Rückhol-Aktion (auch eine andere Rückkehr könnte noch ein Thema werden).

Gespräche finden statt

Zunächst berichtete „Fußball-Transfers“, dass Burnley einen temporären Abnehmer für seinen Spieler suche. So soll Churlinov wertvolle Einsatzminuten sammeln und anschließend auch in Englands höchster Spielklasse durchstarten können.

Darko Churlinov könnte im Winter wechseln. Foto: IMAGO/Sportimage

Demnach spiele auch S04 in diesem Gedankenspiel eine Rolle. Ein Interesse am 23-Jährigen war immer wieder geäußert worden. Einen Schritt weiter geht sogar schon die „WAZ„: Ihren Informationen nach gebe es sogar schon Gespräche! Und die sehen offenbar nicht so schlecht aus.

FC Schalke 04 an Rückkehr interessiert

Dass sich Schalke mit einer Rückkehr des Helden beschäftigt, überrascht nicht. Schon im Sommer diskutierte man diesen Schritt, ehe die lebensgefährliche Erkrankung ein einschneidendes Erlebnis darstellte. Nur zu gerne würde man ihm nun offenbar die Chance geben.

Churlinov spielte bereits 21/22 auf Leihbasis in der zweiten Liga für den FC Schalke 04. Damals war er ein wichtiger Bestandteil des Aufstiegs. Besonders seine Connection mit Rodrigo Zalazar ist bis heute unvergessen. Ihren ehemaligen Liebling würden die Fans wohl mit Kusshand zurücknehmen.