FC Schalke 04: Fans entdecken Ex-Star bei WM – sofort geht ihnen das Herz auf

Da schwelgen die Fans des FC Schalke 04 gleich in Erinnerung. Aus der aktuellen Mannschaft der Knappen läuft mit Maya Yoshida nur ein Akteur bei der WM in Katar auf. Jedoch ist das Turnier königsblauer als man denkt.

Zahlreiche Ex-Spieler kämpfen um den Titel – und das nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Ein ehemaliger Star des FC Schalke 04 steht bei Geheimfavorit Uruguay mit an der Seitenlinie. Die Fans von S04 haben ihn nicht vergessen.

FC Schalke 04: Ex-Profi trainiert Stars

Im Kader der Uruguayer finden sich zahlreiche namhafte Profis wieder. Luis Suarez, Edison Cavani, Diego Godin oder Darwin Nunez – Fußballfans sind sie ein Begriff. Kein Wunder, dass die Südamerikaner bei der Suche nach einem Geheimfavoriten für die WM oftmals genannt werden.

Der erste Auftritt war dann allerdings doch dürftig. Ein torloses Unentschieden gegen Südkorea bedeutete lediglich einen Punkt. Fans des FC Schalke 04, die das Spiel verfolgten, ging das Herz aber dennoch auf. Denn sie entdeckten plötzlich ein altbekanntes Gesicht: Dario Rodriguez.

Fast sechs Jahre auf Schalke

2002 holte der FC Schalke 04 den Uruguayer ins Ruhrgebiet. Fünfeinhalb Jahre blieb er, absolvierte in dieser Zeit rund 142 Pflichtspiele. Ein Titel war ihm mit den Knappen zwar nicht vergönnt, doch Rodriguez war einer der großen Publikumslieblinge.

Dario Rodriguez coacht bei Uruguay. Foto: IMAGO / PA Images

Vor sieben Jahren beendet er seine aktive Fußballkarriere. Seitdem arbeitet er als Trainer. Diesem Umstand verdankt er auch die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft. Seit Anfang des ist er nämlich als Co-Trainer in seinem Heimatland.

FC Schalke 04: Fans schwelgen in Erinnerung

Lässig und mit großer Brille stand er am Donnerstag (24. November) an der Seitenlinie und sah zu, wie sich sein Team gegen die Südkoreaner mühte. Als ihn die Schalker Fans entdeckten, schwelgten sie gleich in Erinnerung.

Weitere Neuigkeiten für dich:

„Respekt vor diesem Spieler. Hochachtung“, kommentierte einer bei Facebook. „Dario war ein sehr guter Spieler, habe ihn gerne spielen gesehen“, meint ein anderer. „War auch noch einer, auf den man sich immer verlassen konnte“, heißt es zudem.