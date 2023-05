FC Schalke 04 holt vielversprechendes Talent – er kommt vom BVB

Der FC Schalke 04 hat das nächste vielversprechende Talent an Land gezogen. Yannick Bruno Numbisie wechselt von Borussia Dortmund in die U19 der Knappenschmiede. Das gab der Verein am Donnerstag (25. Mai) bekannt.

Yannick Bruno Numbisie ist bereits der fünfte Neuzugang, den der FC Schalke 04 für die U19 bereits unter Dach und Fach gebracht hat.

FC Schalke 04 zieht BVB-Talent an Land

Numbisie ist 16 Jahre und auf der rechten Abwehrseite zuhause. In dieser Saison steht er für die U17 von Borussia Dortmund auf dem Platz. In der Junioren-Bundesliga kam er insgesamt elf Mal zum Einsatz. Jetzt wechselt er die Seiten und schließt sich der U19 des FC Schalke 04 an.

+++ FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – geht S04 wirklich diesen Schritt? +++

„Yannick ist auf der rechten Seite variabel einsetzbar. Seine Stärken liegen in der Defensivarbeit. Im Team von Norbert Elgert soll er in der kommenden Saison seine Erfahrungen in der A-Jugend sammeln und sich individuell weiterentwickeln”, so Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, über den neuen U19-Spieler.

+++ FC Schalke 04: Fährmann oder Schwolow? Reis gibt eindeutige Hinweise +++

Knappenschmiede rüstet auf

Numbisie ist bereits der fünfte Neuzugang, den die U19 des FC Schalke 04 in den letzten Wochen vorgestellt hat. Zuvor konnte S04 bereits Roman Doulashi (Bonner SC), Zaid Amoussou-Tchibara (Bayer Leverkusen), Bilal Brusdeilins (Viktoria Berlin) und Jean-Paul N’Diaye (Hannover 96) von einem Wechsel überzeugen.

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Seit 2019 wartet der FC Schalke 04 in der A-Junioren Bundesliga West auf einen Titel. Deutscher Meister wurde das Team von Kult-Trainer Norbert Elgert zum letzten Mal 2015. Borussia Dortmund lief den Schalkern zuletzt den Rang ab – das soll sich aber aus königsblauer Sicht in Zukunft wieder ändern.