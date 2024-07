FC Schalke 04: Star am Boden – plötzlich steht er vor dem Nichts

So mancher Star erlebte beim FC Schalke 04 in den letzten Jahren eine wilde Achterbahnfahrt. Auch Cedric Brunner. Als Transfercoup gekommen, spielte er in der Bundesliga stark auf. Doch nach dem Abstieg folgte ein brutaler Leistungseinbruch, den sich bis heute niemand erklären kann.

Die Folge: Brunner muss gehen. Die noch schlimmere für den Schweizer: Er hat keinen neuen Verein gefunden, ist seit dem 1. Juli offiziell vereinslos. Zum ersten Mal muss er um seine Karriere bangen. Mit gerade einmal 30 Jahren.

FC Schalke 04: Cedric Brunner am Boden

Es ist gerade einmal ein Jahr her, da galt Cedric Brunner im S04-Team als gesetzter Leistungsträger. Eine tragende Säule auf dem Weg zum Wiederaufstieg sollte er sein. Kaum verwunderlich, schließlich hatte er in seiner ersten Saison absolut überzeugt. Obwohl am Ende der schmerzhafte Abstieg stand, schien dank des Schweizers die Dauerbaustelle „Rechte Abwehrseite“ endlich geschlossen.

Stattdessen war das Thema plötzlich prekär wie nie zuvor. In der zweiten Liga fiel Brunner in ein tiefes, tiefes Loch. Er war nicht mehr wiederzuerkennen. Alles, was ihn im Vorjahr ausgezeichnet hatte, schien wie weggeblasen. Hinzu kamen Verletzungen an Fuß und Leiste, die ihn für Wochen außer Gefecht warfen. Plötzlich war der Abwehrmann nur noch Ersatz, beim 2:5 in Berlin hatte Traier Karel Geraerts ihn sogar aus dem Kader gestrichen.

Nach S04-Abschied vereinslos

Der vorläufige Tiefpunkt für den Rechtsverteidiger, aber nicht der letzte. Nachdem Cedric Bruner die letzten fünf Spiele erneut verletzungsbedingt verpasste, entschied man sich im FC Schalke 04, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängert. Ein ganz bitterer Abschied – zumal er bis heute keinen neune Verein gefunden hat.

Mit 30 Jahren, im besten Fußballalter, ist Cedric Brunner plötzlich vereinslos. Ein schwerer Schlag für jeden Profi, nicht nur wegen ausbleibender Gehälter. Die Lücke macht sich schlecht im Lebenslauf. Obendrein dürften die hochkarätigen Interessenten angesichts seiner unerklärlichen Talfahrt nicht gerade Schlange stehen. Erst Leistungsträger, jetzt vorm Nichts: Nach de Aus beim FC Schalke 04 steht Cedric Brunner vor einer ungewissen Zukunft.