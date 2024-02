FC Schalke 04: Soppy-Saga wird immer verrückter – Geraerts greift durch

Mächtig was los beim FC Schalke 04! In den vergangenen Tagen sorgte die Personalie Brandon Soppy für jede Menge Gesprächsstoff. Als Winter-Hoffnung für die Rechtsverteidiger-Position gekommen, nahm Marc Wilmots erstmal allen Hoffnungen den Wind aus den Segeln.

Soppy sei nicht spielfit, erklärte Wilmots, eine schnelle Hilfe für den FC Schalke 04 damit nicht möglich. Stattdessen bekam der Neuzugang Einzeltraining verordnet. Jetzt die nächste Wende: Soppy steht schon wieder auf dem Sprung zu den Profis.

FC Schalke 04: Wilmots degradierte Soppy

Auf den letzten Drücker holten die Knappen Soppy am 1. Februar per Leihe aus Bergamo nach Gelsenkirchen. Mit seinen Qualitäten sollte er den Knappen eigentlich „unmittelbar“ weiterhelfen. Doch daraus wurde nichts.

+++ Geraerts mit Knallhart-Ansage an Drexler – „Er gibt mir nicht das, was ich will“ +++

Gegen Braunschweig saß Soppy zwar auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz, gegen Kiel stand er dann gar nicht im Kader. Unter der Woche begründete Sportdirektor Marc Wilmots, dass er Soppy Einzeltraining auferlegt habe, weil der schlicht nicht fit genug sei. „Er hat nur Rückstand. Ich allein habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn rausnehmen“, so der Sportdirektor des FC Schalke 04 (die Antwort vom Trainer darauf liest du hier).

Geraerts reagiert deutlich

Jetzt bahnt sich aber schon wieder die nächste Wende an. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden wurde Karel Geraerts (hier mehr zu ihm lesen) natürlich auch zu Soppy gefragt. Daraufhin enthüllte der Übungsleiter: Er selbst ist offenbar sehr zufrieden mit der Entwicklung des Neuzugangs.

„Brandon Soppy hat große Fortschritte gemacht“, lobte der Belgier. Er erwarte den 21-Jährigen schon am Montag (19. Februar) zurück im Mannschaftstraining. Offenbar hat er seinen Fitness-Rückstand bereits aufholen können. „Das sind positive Neuigkeiten“, so Geraerts.

FC Schalke 04: Verfrühtes Debüt?

Ob Soppy bei entsprechender Leistung im Training vielleicht schon gegen Magdeburg ein Thema sein könnte? Ursprünglich hatte Wilmots gesagt, dass das Ziel sei, Soppy bis zum Spiel gegen St. Pauli fit zu kriegen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Darauf angesprochen antwortet Geraerts: „Unsere Kommunikation war klar, dass wir ein, zwei oder drei Wochen mit ihm arbeiten werden – je nachdem wie die Entwicklung ist. Die Entwicklung war gut, also wenn er am Montag fit ist, wird er am Montag mit der Gruppe trainieren.“ Einen verfrühten Einsatz für den FC Schalke 04 schloss er also nicht aus.