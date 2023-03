FC Schalke 04: Bülter trifft im Derby – doch ausgerechnet eine Kamera macht S04-Fans wütend

Jubel, Ekstase und der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich: Der FC Schalke 04 hat erstmals wieder seit dem 27. April 2019 in einem Revierderby gegen Borussia Dortmund getroffen.

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff erzielte Marius Bülter das Tor für den FC Schalke 04 und ließ die Anhänger jubeln. Doch nur wenige Sekunden danach gab es eine kleine Schrecksekunde für den Torschützen. Die S04-Fans hingegen waren wütend.

FC Schalke 04: Bülter trifft für S04

Derbytime in der Bundesliga. Es ist die Mutter aller Derbys: FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. In der 38. Minute brachte Nico Schlotterbeck den BVB verdient in Führung. S04 kämpfte Wacker, hatte durch Rodrigo Zalazar eine große Chance, sogar selber das 1:0 zu erzielen.

In den vergangenen fünf Revierderbys konnten die Gelsenkirchener keinen einzigen Treffer erzielen. Zuletzt gelang das am 27. April 2019 beim 4:2-Sieg in Dortmund. Der letzte Torschütze damals war Breel Embolo. Doch nach dem Seitenwechsel war es dann endlich so weit.

Nach einem Ballgewinn von Kral geht es schnell. Über Tom Krauß und Zalazar wird der Angriff gestartet, ehe letztlich Michael Frey auf der rechten Seite in den Strafraum geschickt wird und dort das Auge für Marius Bülter hat, der nur noch aus fünf Metern ins leere Tor einschieben muss. Als der Stürmer zur Eckfahne laufen und jubeln will, kommt es schließlich zur Szene, die die S04-Fans wüten lässt.

„Was macht die Kamera da?“

Im vollen Lauf stolpert der Stürmer des FC Schalke 04 über die Torkamera, die in dem Moment des zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichs direkt neben dem BVB-Gehäuse stand, und fällt zu Boden. Glück im Unglück für Bülter. Der Angreifer verletzt sich bei der Szene nicht und steht direkt auf.

Beim 1:1-Ausgleich stolpert Bülter über die Torkamera. Foto: IMAGO / Revierfoto

Für viele Fans ein kleiner Schockmoment, die eine weitere Verletzung im Team gerade gar nicht gebrauchen können. „Was macht die Kamera da?“, „Das hätte auch gefährlich enden können“ und „Wieso steht die Kamera im Weg?“, heißt es in den sozialen Medien.

Nur wenige Minuten später ging der BVB erneut in Führung. Raphael Guerreiro erzielte das 2:1. In der Schlussphase war es dann Kenan Karaman, der den erneuten Ausgleich für S04 machte. Am Ende blieb es beim 2:2-Unentschieden. Für die Gelsenkirchener ein wertvoller Punkt im Abstiegskampf, für die Dortmunder ein bitterer Rückschlag.