FC Schalke 04: Ben Manga von Neu-Juwel begeistert – „Gibt es heutzutage kaum noch“

Anders als zu den vergangenen Jahren hat der FC Schalke 04 in dieser Sommer-Transferperiode viele junge Spieler geholt. Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots haben drauf geachtet, neben einigen Routiniers auch Youngsters zu verpflichten.

Dazu zählt unter anderem Peter Remmert. Der 1,93 Meter große Stürmer ist einer für die Zukunft beim FC Schalke 04. Von Ben Manga gibt es viel Lob für den 20-Jährigen.

FC Schalke 04: Ben Manga von Neu-Juwel begeistert

Der nächste Umbruch beim FC Schalke 04! Wieder haben etliche Spieler den Verein verlassen, wieder sind viele neue Gesichter bei den Königsblauen. Dazu zählt auch Peter Remmert. Der Angreifer hat bei den Knappen einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Für den Neuzugang gibt es lobende Worte von Ben Manga.

„Peter verfügt über ein äußerst interessantes Profil. Mit seinen 1,93 Metern und seinem Körperbau ist er ein Stürmertyp, den es heutzutage kaum noch gibt. Neben der Größe überzeugt der Junge ebenfalls mit einer guten Beschleunigung, er hat insgesamt viel Power in seinem Spiel. Wenn Peter zum Schuss ansetzt, dann kann sich der gegnerische Torhüter auf etwas gefasst machen. Dazu bringt er die nötigen technischen Fähigkeiten mit“, so der Kaderplaner der Schalker.

Remmert wird, wie einige andere Youngsters der Gelsenkirchener auch, aber erstmal in der Reservemannschaft in der Regionalliga auflaufen. Hin und wieder könnte es Spielminuten in der 2. Bundesliga geben, doch die Konkurrenz um Moussa Sylla, Kenan Karaman und Emil Höjlund ist groß. Zudem sollen noch zwei weitere Offensivspieler kommen.

Spielpraxis in der U23

„Wir sehen in Peter ein großes Entwicklungspotenzial und wollen ihn dabei unterstützen, damit er dieses noch besser abrufen kann. Vielleicht wird er nicht direkt allzu viele Spielanteile in der Lizenzmannschaft haben. Aber auf Strecke bin ich mir sicher, dass wir auf Schalke noch viel Spaß an ihm haben werden. Spielpraxis in der U23 kann sicherlich auch helfen, denn es bringt dem Jungen nichts, wenn er jedes Wochenende nur auf der Bank sitzt“, sagt Ben Manga. Remmert dürfte also für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 eingeplant sein.

Doch das sollte den Angreifer nicht runterziehen, findet Ben Manga: „Er muss auf den Platz. In der Vergangenheit hat es genug Beispiele gegeben, die gezeigt haben, dass dieser Weg einem talentierten Spieler helfen kann.“ Gleiches gilt übrigens auch für Aris Bayindir, von dem Fans und Verantwortliche viel halten. Allerdings wird auch er erstmal in der U23 spielen.