FC Schalke 04: Ben Manga „extrem nervös“ – dieser Kurs macht ihm jetzt zu schaffen

Die Siege der vergangenen Wochen sollten dem FC Schalke 04 ein bisschen Ruhe beschert haben. Könnte man meinen. Stattdessen brodelt es intern aber offenbar gewaltig.

Wie „Bild“ berichtet, sei Kaderplaner Ben Manga „extrem nervös“ – aus mehreren Gründen. Zum einen erhält Schalke 04 bald einen neuen Sportvorstand, der in der königsblauen Hierarchie auch über Manga stehen wird. Wer den Posten erhält, ist bislang noch nicht klar. Und das ist noch nicht alles.

Schalke: Hat Manga zu wenig Geld zur Verfügung?

Zum anderen soll Manga nämlich auch der vorsichtige Kurs von Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers ein Dorn im Auge sein. So soll er sich bereits darüber beklagt haben, dass er in der kommenden Transferperiode erst den einen oder anderen Leistungsträger verkaufen müsste, um so manchen Neuzugang an Land zu ziehen.

Rühl-Hamers sieht das anders. Sie betonte zuletzt, dass sie den sportlich Verantwortlichen auf Schalke auch für die kommende Spielzeit mit mehr als 20 Millionen Euro ein großes Budget zur Verfügung stelle. Die 48-Jährige wies zudem darauf hin, dass es vor dem Hintergrund der TV-Gelder-Verteilung enorm wichtig wäre, wenn S04 in der verbleibenden Saison noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmacht.

+++ Auch interessant: Schalke 04: Trainer-Hammer im Anmarsch? Van Wonderen im Fokus +++

Wie geht es nun weiter bei Schalke? Laut „Bild“ sei Manga nicht der Einzige, der die vorsichtige Finanz-Führung von Rühl-Hamers kritisch hinterfragt. Auch Vorstandsboss Matthias Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer sollen Zweifel daran haben, ob dieser Sparkurs den Verein langfristig nach vorne bringt.

Bleibt van Wonderen Schalke-Trainer?

Und bei all dem Theater ist die Trainer-Frage noch gar nicht miteingeschlossen. Ob Kees van Wonderen in der kommenden Saison weiterhin beim FC Schalke auf der Trainerbank sitzt, ist alles andere als sicher. Der Niederländer kommt mit seiner bodenständigen und kollegialen Art zwar sehr gut an im Verein. Doch eine signifikante Weiterentwicklung des Teams kann man bislang unter seiner Führung nicht wirklich erkennen.

Die kommenden Wochen und Monate bleiben auf Schalke also mal wieder äußerst spannend.