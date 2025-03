FC Schalke 04: Trainer-Hammer im Anmarsch? Van Wonderen im Fokus

Wie geht es beim FC Schalke 04 weiter mit Kees van Wonderen? Das ist eine der großen Fragen, die derzeit bei den Königsblauen im Raum stehen.

Der Niederländer schaffte es zwar, S04 aus der Gefahrenzone der Tabelle zu führen. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt mittlerweile satte 10 Punkte. Und doch ist offenbar noch längst nicht klar, ob Kees van Wonderen auch in der kommenden Saison beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie steht.

Nächster Trainer-Hammer auf Schalke?

Denn Fakt ist: Während Schalke unter van Wonderen zwar ein paar Pünktchen mehr holt als es Vorgänger Geraerts in dieser Saison gelungen war – eine signifikante Entwicklung der Mannschaft ist bislang nicht zu erkennen. Und genau dies war van Wonderens großes Ziel bei S04.

Und so schaut sich die Vereinsführung in den verbleibenden Spielen besonders genau an, wie das Team sich entwickelt. Nur wenn ein klarer Fortschritt erkennbar sein sollte, habe van Wonderen auf Schalke eine Perspektive, berichtet „Sport Bild“. Kommt es im Sommer also zum nächsten Trainer-Hammer auf Schalke? Ob es mit van Wonderen oder womöglich schon wieder mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit geht, wollen die Vereinsverantwortlichen demnach erst entscheiden, wenn der Klassenerhalt gesichert ist.

Van Wonderen im Schalke-Team beliebt

Die Vereinsbosse wollen sehen, dass van Wonderen ein Team formt, das in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen kann. Daher soll der Niederländer in den verbleibenden Partien verstärkt auf Spieler setzen, die auch in der nächsten Saison noch das königsblaue Trikot tragen.

Ob Kees van Wonderen ebenfalls in der kommenden Saison noch bei Schalke 04 unter Vertrag steht, ist derzeit noch unklar. Eines ist van Wonderen allerdings gewiss: der Rückhalt der Mannschaft. Mit seiner offenen und kollegialen Art hat er ein gutes Verhältnis zu den Spielern aufgebaut. Und dies könnte bei der Frage nach seiner Zukunft am Ende ein entscheidender Faktor sein.