FC Schalke 04: Bittere Nachricht für Top-Talent – Drama geht weiter

Die Stimmung beim FC Schalke 04 ist derzeit wohl so gut wie schon lange nicht mehr. Die starken Auftritte gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg machen Mut, dazu hat man sich in der Tabelle Luft auf die Abstiegsränge verschafft. Königsblau überwintert auf Platz 13.

Während es für Kees van Wonderen und seine Mannschaft aktuell also mehr als gut läuft, tritt ein Juwel aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 weiter auf der Stelle. Nach seinem vielversprechenden Saisonstart ist er inzwischen untergetaucht – nun erhält er die nächste bittere Nachricht!

FC Schalke 04: Becker-Misere geht weiter

Seine erste volle Saison mit Profivertrag dürfte sich Vitalie Becker anders vorgestellt haben. Das Eigengewächs startete mit zwei Scorerpunkten in drei Pflichtspielen bei der U23 zwar gut in die Spielzeit, seitdem ist der 19-Jährige allerdings vom Pech verfolgt. Becker hatte sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, näheres ist nicht bekannt. Weil die Probleme nicht verschwanden, ließ sich der Linksverteidiger zwischenzeitlich laut „WAZ“ sogar bei Spezialisten in Berlin und München behandeln.

Wer nun annimmt, die Leidenszeit des Eigengewächses sei endlich vorbei, der sieht sich getäuscht. Wie Trainer Kees van Wonderen mitteilt, wird es beim Juwel noch etwas dauern: „Er soll jetzt physisch ein paar Schritte nach vorne machen, damit er bald wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Noch ist er allerdings nicht so weit“.

Van Wonderen hat noch keine Eindrücke von Becker

Besonders bitter für den Jungspund: Bislang konnte sich der Schalker Übungsleiter noch kein Bild von ihm machen, denn seit der Ankunft von Kees van Wonderen Anfang Oktober schuftet Becker in der Reha.

Dementsprechend gab der S04-Coach zuletzt auch zu, noch keinen Eindruck von dem Youngster zu haben: „Aber ich habe gehört, dass wir da ein Talent haben“, so van Wonderen. Aus Sicht von Vitalie Becker bleibt zu hoffen, dass sich daran schnell etwas ändert.