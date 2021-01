FC Schalke 04 – Bayern München: Ärger und Sorgen vor dem Spiel

Gelsenkirchen. 0:8 – die Packung zum Saisonstart ist noch immer präsent. Kann sich der FC Schalke 04 gegen Bayern München dieses Mal wehren?

Vom frischgebackenen Champions-League-Sieger hatten sich die Königsblauen so übel verdreschen lassen, dass selbst so mancher neutrale Fan nicht mehr hinschauen konnte.

FC Schalke 04 gegen Bayern München: Hier alle Infos

Nun will sich der FC Schalke 04 gegen Bayern München besser präsentieren. Doch die Chancen auf einen Punktgewinn sind auch vier Monate später äußerst gering. Dabei hat der S04 Punkte doch so dringend nötig.

Ärgert Schalke Bayern München? Oder gibt es wieder eine Packung? Du erfährst es bei uns im Live-Ticker.

FC Schalke 04 – Bayern München -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Mascarell, S. Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

17.20 Uhr: S04-Erzrivale Dortmund hat am Freitagabend in Gladbach 2:4 verloren. Jetzt sind auch die Spiele am Samstagnachmittag vorbei. Hier die Ergebnisse:

Mainz - Leipzig 3:2

Bielefeld - Frankfurt 1:5

Freiburg - Stuttgart 2:1

Leverkusen - Wolfsburg 0:1

Augsburg - Union 2:1

15.33 Uhr: Ein wenig Ärger gibt es beim Rekordmeister über den Arena-Acker auf Schalke. Der Rasen in der Veltins-Arena ist derzeit in katastrophalem Zustand. Hier alles zu Flicks Äußerungen und Schalkes KIarstellungen >>

14.52 Uhr: Schalke darf derweil freuen, dass sich die Verletzung von Sead Kolasinac als vergleichsweise harmlos herausgestellt hat. Der Leitwolf der Knappen ist am Sonntag am Start.

13.45 Uhr: Gut für die Bayern, schlecht für Schalke: Die Auswechslung von Robert Lewandowski am Mittwoch gegen Augsburg (2:1) war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Flick stellt klar: Der Weltfußballer ist auf Schalke an Bord.

12.50 Uhr: Wie viele große Duelle haben sich diese beiden Klubs schon geliefert? Heute sind die Vorzeichen so klar wie nie. Die meisten Schalke-Fans dürften trotz prekärer Lage mit einer knappen Niederlage schon äußerst zufrieden sein.

Samstag, 12.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Traditionsduell zwischen Schalke und den Bayern. Hier wirst du mit allen Infos zum Spiel versorgt.