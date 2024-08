FC Schalke 04: Baumgartl hat genug! S04-Verteidiger trifft Entscheidung

Das Kapitel FC Schalke 04 läuft für Timo Baumgartl wohl ganz anders, als er es sich selbst vorgestellt hatte. Mit einigen Vorschusslorbeeren war der Innenverteidiger im letzten Sommer zum Revierklub gekommen – bewahrheitet haben sich diese nicht.

Denn Baumgartl zeigte, wie die ganze Mannschaft des FC Schalke 04, zu Saisonbeginn keine guten Leistungen. Unter dem neuen Trainer Karel Geraerts kam es dann noch schlimmer: Der 28-Jährige wurde es aus der Mannschaft verbannt, bildet seitdem mit Dominick Drexler eine eigene Trainingsgruppe zwei – doch das ändert sich jetzt!

FC Schalke 04: Baumgartl kehrt zur U23 zurück

Denn Baumgartl ist seit Donnerstag (15. August) zurück im Trainingsbetrieb der Schalker U23. Das soll der Spieler selbst entschieden haben – und das offenbar aus guten Gründen. Denn wie die „WAZ“ berichtet, sollen sich die Bedingungen für das Individualtraining für Baumgartl und Drexler verschlechtert haben.

Dass sich die beiden Aussortierten nicht mehr in der Umkleidekabine der Profimannschaft umziehen und maximal noch am Aufwärmprogramm des Teams teilnehmen dürfen, ist bekannt. Neu ist nun jedoch, dass Baumgartl und Drexler wohl kein Fußballlehrer mehr zur Verfügung gestellt wird, was im Vertrag jedoch festgehalten ist. Außerdem soll die Wasserversorgung unzureichend sein – dies wird jedoch von Vereinsseite dementiert.

Baumgartl nicht zum ersten Mal im U23-Training

Für Baumgartl werden es derweil nicht die ersten Trainingseinheiten unter U23-Coach Jakob Fimpel. Bereits zum vergangenen Saisonende trainierte der ehemalige Stuttgarter in der Schalker Reservemannschaft, nachdem er von Trainer Karel Geraerts aussortiert worden war. Einen Wechsel zu NAC Breda oder Ferencvaros Budapest soll er abgelehnt haben.

Bei Dominick Drexler ist die Situation dagegen unverändert – der 34-Jährige bleibt weiter im Individualtraining und hat genau wie Baumgartl keine Chance auf eine Rückkehr in die Profimannschaft. Berichte über etwaige Angebote für den Offensivspieler gibt es nicht. Mehr zu den aussortierten Spielern erfährst du bei der „WAZ„.