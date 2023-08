FC Schalke 04 sucht nach Verstärkung – Ex-Bundesliga-Stars könnten Lücke günstig füllen

Ein Blick auf den Kader des FC Schalke 04 zeigt schnell, wo es noch Handlungsbedarf gibt. Auf beiden Außenverteidigerpositionen ist S04 dünn besetzt, mindestens ein neuer Abwehrspieler soll noch kommen. Bislang gestaltet sich die Suche für Sportdirektor Andre Hechelmann aber schwierig.

Vereinslose Spieler könnten für den FC Schalke 04 eine günstige Alternative sein. Drei Außenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung wären aktuell auf dem Markt. DER WESTEN stellt euch die möglichen Alternativen vor.

Cedric Brunner für rechts, Thomas Ouwejan für links – so sieht die Stammbesetzung beim FC Schalke 04 aus. Fällt allerdings einer der beiden aus, sieht es schon ziemlich dünn aus. Henning Matriciani könnte auf beiden Seiten verteidigen, wäre aber wohl eher eine Notlösung. Gleiches gilt für Niklas Tauer (rechts) und Tobias Mohr (links).

Der FC Schalke 04 hat also definitiv Nachholbedarf auf der Außenverteidigerposition. Günstige Alternativen sind immer ablösefreie Spieler. Wir haben einen Blick auf den Transfermarkt gewagt und drei mögliche Alternativen rausgesucht.

Konstantinos Stafylidis

Konstantinos Stafylidis spielte bis zum Sommer für den VfL Bochum, ist seit über anderthalb Monaten nun aber schon vereinslos. Der 29-Jährige bringt die Erfahrung aus 103 Bundesliga-Spielen mit, kickte neben Bochum auch für den FC Augsburg, die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Der Grieche wäre sowohl hinten rechts als auch links einsetzbar.

Jonathan Schmid

Jonathan Schmid ist mit 33 Jahren schon eine Spur älter und erfahrener. Er kommt auf insgesamt 299 Einsätze in der Bundesliga, spielte bis zuletzt beim SC Freiburg, war dort eine echte Klub-Legende. Sein Vertrag wurde allerdings nicht mehr verlängert. Er wäre ebenfalls ablösefrei zu haben und würde im Vergleich zu Brunner mehr Offensivqualitäten einbringen.

Marvin Plattenhardt

Marvin Plattenhardt (31 Jahre) spielte neun Jahre für Hertha BSC, schaffte es zwischenzeitlich sogar in die deutschen Nationalmannschaft. Dennoch wurde sein Vertrag nach langem Ringen am Ende nicht verlängert. Jetzt ist der Linksverteidiger mit den feinen Füßen ablösefrei zu haben. Insbesondere seine Standards könnten eine Bereicherung sein.

Der Markt der ablösefreien Spieler gibt also aktuell drei interessante Alternativen für den FC Schalke 04 her. Ob Hechelmann das Trio auf dem Schirm hat und wen S04 am Ende holt, ist völlig offen.