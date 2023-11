FC Schalke 04 hofft auf Nagelsmann! Sorgt ausgerechnet der DFB-Coach für dicken Geldregen?

In Sachen Nationalspieler sieht es beim FC Schalke 04 derzeit äußerst mau aus. Waren die Knappen einst zahlreich in der A-Nationalmannschaft vertreten, gibt es aktuell lediglich Juniorenspieler, die für ihre DFB-Altersklassen berücksichtigt werden.

Kein Wunder – aktuell bewirbt sich beim FC Schalke 04 auch nicht wirklich ein Spieler für höhere Aufgaben. Eine Ausnahme gibt es aber: Assan Ouedraogo (hier mehr zum Top-Talent). Das Juwel ist heißt begehrt. S04 könnte nun sogar auf Bundestrainer Julian Nagelsmann hoffen.

FC Schalke 04: Top-Klubs an Ouedraogo dran

Der 17-Jährige ist die größte Wertanlage, die Königsblau aktuell wohl hat. Ouedraogo wirbelt im Mittelfeld, sticht in einer ansonsten leblosen Mannschaft oft heraus. Kein Wunder, dass zahlreiche Top-Klubs bereits auf ihn aufmerksam geworden sind.

Bayern München, RB Leipzig, aber auch Teams aus dem Ausland wie AC Mailand äußern wohl Interesse. Schon jetzt ist klar, dass es für den FC Schalke 04 enorm schwer wird, seinen Youngster im kommenden Sommer von einem Verbleib zu überzeugen.

Hohe Ausstiegsklausel winkt

Unangenehmerweise kommt auch noch hinzu, dass in Ouedraogos Vertrag offenbar unterschiedliche Ausstiegsklauseln verankert sind. Sky-Reporter Florian Plettenberg will nun konkrete Zahlen erfahren haben. Gleich drei unterschiedliche Möglichkeiten bringt er ins Spiel.

Zum einen sollen für Vereine aus Deutschland konkrete Modalitäten vereinbart worden sein. Klopft ein Deutsches Team an, das in Europa spielt, müsste dieses zwischen neun und zwölf Millionen Euro bezahlen. Handelt es sich um einen Verein, der nicht am internationalen Geschäft teilnimmt, sinkt die Summe auf sieben Millionen Euro.

Die dritte Variante: Sollte Ouedraogo sein Debüt in der Nationalmannschaft geben, steige der Preis für ALLE Interessenten auf 20 Millionen Euro – egal ob aus Deutschland oder dem Ausland.

FC Schalke 04: Fans bitten Nagelsmann

Kein Wunder, dass die Fans Bundestrainer Julian Nagelsmann gleich mehrfach um einen Anruf bitten. Natürlich will man Ouedraogo am liebsten behalten. Doch wenn man ihn schon abgeben muss, dann will man den Gewinn natürlich größtmöglich maximieren.