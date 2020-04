FC Schalke 04: Wagner mit kurioser Ansage an Amine Harit – „Du kannst...“

Gelsenkirchen. Er war der Star der Hinrunde beim FC Schalke 04. Doch so gut die erste Saison-Hälfte für Amine Harit lief, so heftig war der Leistungs-Absturz im neuen Jahr.

Vom Spielmacher zum Fremdkörper – jetzt ist Trainer David Wagner gefragt, Harit aus der Krise zu helfen. Und der Coach des FC Schalke 04 hat einen Plan, wie das gelingen kann.

FC Schalke 04: So will Wagner Harit wiederbeleben

Harits Leistungen sind ein Abbild der Erfolgskurve des FC Schalke. In der Hinrunde platzte endlich der Knoten, der 22-Jährige riss Schalke mit und war als Gestalter und Führungsfigur verantwortlich für den S04-Erfolg.

Amine Harits Leistungen sind ein Abbild der Erfolgskurve vom FC Schalke 04. Foto: imago images/Team 2

Nach der Winterpause riss der Faden – erst beim Marokkaner und dann beim ganzen S04. David Wagner weiß: Der Weg zurück zur Hinrunden-Stärke führt nur über einen besseren Amine Harit.

Der „Bild“ verriet Wagner nun, welchen Harit-Hebel er anpackt, um seinen Spielmacher wieder stark zu machen.

„Auch wenn er ein Kreativ-Spieler und Entscheider ist, ist er alles andere als ein Egoist“, erklärt der S04-Trainer. „Er hat sehr viel Verantwortungsbewusstsein für die Mannschaft. Er ist einer, der in so einer Situation noch mehr machen will, um zu helfen.“

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: Harit hatte auf den Leistungsabfall mit falschem Ehrgeiz reagiert. Und der muss nun wieder in die richtigen Bahnen gelenkt werden. „Wir müssen Amine aus diesem Helfersyndrom auf dem Platz heraus helfen und ihm zu verstehen geben: Du kannst die Welt nicht alleine retten.“

Das ist Amine Harit:

geboren am 18.Juni 1997 in Pontoise, Frankreich

in seiner Jugend spielte er unter anderem bei Paris Saint-Germain

2016 schaffte er es in die erste Mannschaft des FC Nantes

2017 wechselte er zum FC Schalke 04

er spielt für die Marokkanische Nationalmannschaft

vor seiner zweiten Saison auf Schalke war er in einen tödlichen Autounfall in Marrakesch verwickelt

Im Mai 2019 bekam er seine erste Tochter

Heißt: Statt krampfhaft zu versuchen, alle Löcher auf dem Platz alleine zu stopfen, soll sich der 22-Jährige wieder auf seine größte Stärke besinnen: Als Macher in der Offensive glänzen.