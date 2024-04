FC Schalke 04: Entscheidung um Ex-S04-Talent wohl gefallen – es winkt ein Mega-Vertrag!

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahren immer wieder Talente aus der Knappenschmiede hervorgebracht, die über den S04 an den Weg an die Weltspitze geschafft haben. Spieler wie Leroy Sane oder Manuel Neuer sind zu Weltklasse-Spielern gereift. Nun könnte ein Teamkollege der beiden Bayern-Spieler vor einer Mega-Vertragsverlängerung stehen!

Obwohl Alexander Nübel bereits seit 2020 beim FC Bayern unter Vertrag steht, kam er in fast vier Jahren auf gerade einmal vier Pflichtspieleinsätze für die Münchener. Der ursprüngliche Plan Nübels, zum langfristigen Nachfolger von Manuel Neuer aufzusteigen, schien in weite Ferne gerückt zu sein. Nun könnte sich das Blatt jedoch wenden!

FC Schalke 04: Nübel steht vor Vertragsverlängerung bis 2030!

Mit dem VfB Stuttgart spielt Nübel eine überragende Saison, hat bereits zwölf Spiele ohne Gegentor auf dem Konto. Zum Vergleich: Bei Manuel Neuer sind es lediglich neun Spiele mit weißer Weste. Bei den Bayern blieb diese Entwicklung nicht unbemerkt. Nun steht Nübel vor einer Vertragsverlängerung bis 2030 – inklusive dicker Gehaltserhöhung!

Nach Informationen von Sky und „Bild“ soll Nübel jedoch noch ein weiteres Jahr in Stuttgart bleiben. Hintergrund: Mit dem VfB spielt der gebürtige Paderborner aller Wahrscheinlichkeit nach in der kommenden Saison Champions League, zudem ist er dort unangefochtener Stammspieler. Beim FC Bayern hingegen läuft der Vertrag von Manuel Neuer im Sommer 2025 aus. Ein Indiz, dass Nübel den 38-Jährigen dann beerbt?

Nübel hat wichtige Befürworter in München

Beim FC Bayern scheint man derweil von Nübels Leistungen überzeugt zu sein. Laut dem Bild-Podcast „Bayern-Insider“ soll die Personalie Nübel die Wunschlösung von Uli Hoeneß auf der Torwartposition sein. Auch Torwarttrainer Michael Rechner, der selbst wie Neuer und Nübel schon beim S04 gearbeitet hat, soll ein großer Fan des 27-Jährigen sein.

Für Nübel soll die Reise jedoch zunächst erstmal in Stuttgart weitergehen. Die Europa-League-Qualifikation haben die Schwaben bereits sicher. Auf Tabellenplatz fünf sind es schon sieben Punkte Vorsprung. Die Teilnahme an der Champions League ist also so gut wie gesichert.