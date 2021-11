Ex-Schalke-Keeper Nübel setzt Bayern die Pistole auf die Brust – „Kommt nicht infrage“

Mit großen Hoffnungen ist Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München gewechselt. Beim Rekordmeister musste er sich mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen und ergriff die Flucht ins Ausland.

Bis 2023 ist der Ex-Schalke-Keeper noch an die AS Monaco ausgeliehen. Für seine Rückkehr zum FC Bayern München nennt er nun klare Bedingungen.

Ex-S04-Keeper Nübel setzt Bayern München unter Druck

Auf magere drei Einsätze kommt Alexander Nübel beim FC Bayern München. An Nationalkeeper Manuel Neuer ist für den 25-Jährigen kein Vorbeikommen.

Um Spielpraxis zu sammeln entschied Nübel sich im Sommer für eine Leihe. Aktuell hütet er beim französischen Erstligisten das Tor. Unter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac ist er dort gesetzt.

War bei Bayern nur Bankdrücker: Alexander Nübel. Foto: imago images/Team 2

2023 läuft die Leihe aus, dann kehrt Nübel – stand jetzt – zum FC Bayern München zurück. Allerdings nennt er nun konkrete Bedingungen. „Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus. Was Manu über 2023 hinaus macht, darauf werde ich reagieren, wenn es so weit ist“, stellte er gegenüber dem „kicker“ klar.

DIESE Modell kann sich Nübel vorstellen

„Es gibt mehrere Modelle. Etwas anderes, als auf mehr Spiele zu kommen, kommt für mich aber sicher nicht mehr infrage“, so Nübel weiter. Denkbar sei für ihn beispielsweise ein Modell wie bei Marc-André ter Stegen.

Der Nationalkeeper kam beim FC Barcelona im Pokal und in der Champions League zum Einsatz, während Claudio Bravo in der Liga im Tor stand.

Ob Manuel Neuer sich aber darauf einlässt, ist unklar. Der 35-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 2023 und kündigte bereits an, noch eine Weile spielen zu wollen. Ein Ziel könnte die EM 2024 in Deutschland sein. (fs)