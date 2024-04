Auch der FC Schalke 04 zittert – DAMIT hatte keiner mehr gerechnet

Ein Unentschieden gegen den Tabellenfünften als Abstiegskandidat und trotzdem hadert man – das gibt es wohl nur beim FC Schalke 04! Für die Knappen fühlte sich das 1:1 in Hannover angesichts eines späten Eigentores wie eine Niederlage an. Besonders, weil es in einem irren Abstiegskampf jeden Punkt braucht.

Das macht vor allem eine Entwicklung deutlich, mit der vor wenigen Wochen niemand mehr gerechnet hatte. Ein Verein war in der 2. Liga eigentlich schon totgesagt. Aber jetzt lässt der VfL Osnabrück die Teams vor sich wieder zittern – auch den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Konkurrent feiert Auferstehung

Der Jubel war riesig, die Fans an der Bremer Brücke lagen sich in den Armen. Gerade hatte der VfL Osnabrück mit Greuther Fürth eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte mit 2:0 besiegt. Der Lohn: Drei Punkte, die man so vermutlich gar nicht eingeplant hatte. Aber in dieser 2. Liga ist nun mal alles möglich.

Dabei waren die Osnabrücker eigentlich schon abgeschrieben. Nach dem 22. Spieltag (gerade hatte man mit 1:3 gegen Mitaufsteiger Elversberg verloren) lag man schon zehn Punkte hinter dem Relegationsplatz und elf hinter dem rettenden Ufer. Wer allerdings glaubte, der erste Absteiger stehe damit fest, sieht sich getäuscht.

Ausgerechnet gegen Hannover, wo der FC Schalke 04 zwei Punkte liegen ließ, gab es einen 1:0-Achtungserfolg. Es folgte ein Sensationssieg gegen den Hamburger SV (hier mehr dazu lesen). Und jetzt feierte die Mannschaft von Uwe Koschinat auch nach der Länderspielpause zwei Siege in Serie.

Keller rückt zusammen

Die Folge: Der Tabellenkeller rückt immer enger zusammen. Osnabrück wittert seine Chance, liegt nur noch sechs Zähler hinter dem Relegationsrang. Auch der Abstand auf die noch sicheren Vereine wie S04 ist drastisch geschrumpft.

Magdeburg, Schalke, Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und Kaiserslautern – sie alle zittern, jetzt wo noch ein weiterer ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt aufgetaucht ist.

FC Schalke 04 braucht Big Points

Damit ist auch klar: Die Knappen brauchen in den kommenden Wochen Big Points, um einem dramatischen Saisonfinish aus dem Weg zu gehen. Denn in den letzten Saisonwochen droht mit Duellen gegen Hansa Rostock und ausgerechnet Osnabrück genau das. Sammelt man vorher schon fleißig Punkte, ginge man einem „Do-or-Die“-Szenario in diesen Spielen aus dem Weg.