FC Schalke 04: Spieler auf der Kippe – IHN könnte es im Winter treffen

Beim FC Schalke 04 steht der nächste kleine Umbruch an. Im Winter soll nochmal nachgebessert, um den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen. Neben Neuzugängen soll es im Winter aber auch Abgänge geben.

Bis das Transferfenster am 1. Januar öffnet, dauert es noch etwas. Den ersten Abgang könnte es bald aber schon geben. Laut einem Bericht der „WAZ“ ist Kerim Calhanoglu der erste Kandidat für einen Abgang beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Calhanoglu außen vor

Calhanoglu kommt aus der Knappenschmiede, stand in der Aufstiegssaison mehrfach in der Startaufstellung. In dieser Saison ist der 20-Jährige aber außen vor. Auf gerade einmal 60 Einsatzminuten kommt der Cousin von Inter-Star Hakan Calhanoglu in dieser Saison.

Cedric Brunner ist auf der rechten Abwehrseite gesetzt – und auch Henning Matriciani erhält meist den Vorzug vor Calhanoglu. Beim Debüt vom neuen Trainer Thomas Reis kam er immerhin 56 Minuten zum Einsatz, stand bei den anschließenden drei Partien aber nicht mehr im Kader.

Statt in der Bundesliga mit Schalke um den Klassenerhalt zu kämpfen, kam Calhanoglu zuletzt häufiger bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. Im Winter könnte er den Verein nun aber verlassen.

Leihe wäre für Calhanoglu sinnvoll

Laut einem Bericht der „WAZ“ ist Calhanoglu der erste Kandidat für einen Abgang. Demnach könnte der 20-Jährige im Winter an einen anderen Klub verliehen werden. In der 2. oder 3. Liga würde Calhanoglu mit Sicherheit mehr Spielzeit sammeln können. Gerade in seinem Alter ist es wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Bei Schalke sind die Aussichten darauf aktuell sehr gering.

Am 1. Dezember startet der FC Schalke 04 in die Wintervorbereitung. Nach dem Jahreswechsel geht es dann ins Trainingslager nach Belek. Am 21. Januar geht es dann weiter in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.