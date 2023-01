FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg im TV und Stream: So siehst du das Freundschaftsduell live

Dieses Duell kennt man eigentlich entweder nur aus der 1. oder 2. Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg. Eine Begegnung zweier Traditionsvereine, die zudem eine ganz besondere Freundschaft verbindet. In Belek in der Türkei findet nun ein Testspiel im Rahmen der Vorbereitung der beiden Teams statt.

Du willst FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg am Dienstag (10. Januar, 13.30 Uhr) live im TV und Stream verfolgen? Wir zeigen dir, wie das möglich ist.

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg im TV und Stream

Für den FC Schalke 04 ist es das zweite Testspiel in Belek. Bereits am Wochenende spielte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen den FC Zürich. In einer hitzigen Partie trennten sich beide Vereine mit einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung wurde von einer üblen Knieverletzung von S04-Stürmer Sebastian Polter überschattet.

Seit einigen Tagen ist auch der 1. FC Nürnberg im Trainingslager in der Türkei angekommen. Gegen den Zweitligisten absolviert Königsblau das zweite Testspiel, ehe es dann am Mittwoch (11. Januar) wieder in die Heimat geht.

Spielinfos – FC Schalke gegen 1. FC Nürnberg

Anstoß: Dienstag (10. Januar, 13.30 Uhr)

Stadion: Titanic Deluxe Football Center in Belek

Streams: YouTube (S04), Sky Sport News

Um 13.30 Uhr ist Anstoß in Belek. Fans, die nicht vor Ort sind, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Traditionsduell zwischen Schalke und Nürnberg wird live im TV und im Stream zu sehen sein. Auf YouTube stellen die Knappen einen kostenlosen Stream zur Verfügung, der kurz vor Anpfiff online geht.

Schalke – Nürnberg auch bei Sky

Zudem wird die Partie auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um 13.25 Uhr beginnt Sky Sport News die Übertragung der Begegnung. Über „SkyGo“ und dem hauseigenen Streaming-Anbieter „WOW“ gibt es das Spiel zudem im Livestream. Beide Dienste sind kostenpflichtig.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem 34. Spieltag in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga, als der FC Schalke 04 beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 gewann und die Meisterschale überreicht bekommen hat.

Für Königsblau steht außerdem noch ein weiteres Testspiel an. Am Samstag (14. Januar) empfangen die Schalker Werder Bremen in der Veltins-Arena. Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt der Bundesliga treffen beide Aufsteiger zur Generalprobe aufeinander.