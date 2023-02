Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04: Reis sorgt für faustdicke Überraschung!

Für das Spiel Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 hat sich Thomas Reis für die Risikovariante entschieden. Bei seiner Aufstellung sorgt der S04-Trainer gleich mal für eine faustdicke Überraschung.

Bei der Partie Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 feiert Eder Balanta nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung gleich sein Startelf-Debüt. Der kolumbianische „Pitbull“ darf gegen die „Fohlen“ von Beginn an ran. Ein Star muss wieder einmal passen.

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04: Balanta startet

Erst am Deadline-Day am Dienstag (31. Januar) gab der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Eder Balanta bekannt. Nur wenige Stunden nach seiner Vertragsunterschrift kam er im Geheimtest gegen die SG Wattenscheid schon zum Einsatz, gegen Borussia Mönchengladbach steht er nun wenige Tage später schon in der Startelf.

Der 29-Jährige läuft im Mittelfeld neben Tom Krauß und Alex Kral, der nach seiner Verletzung zurück in die Startelf rückt, auf. Nicht mit dabei ist Danny Latza. Der Kapitän fällt aufgrund von Knieproblemen gegen Borussia Mönchengladbach aus.

Die Aufstellungen:

Gladbach: Omlin – Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini – Weigl, Kone – Hofmann, Kramer, Stindl – Thuram

Schalke: Fährmann – Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen – Krauß, Balanta, Kral – Kozuki, Terodde, Skarke

Tim Skarke und Moritz Jenz, die schon gegen den 1. FC Köln in die Startelf gerückt waren, dürfen auch gegen Borussia Mönchengladbach wieder ran. Im Sturm bekommt Simon Terodde den Vorzug. Rodrigo Zalazar darf hingegen noch nicht von Beginn an ran. Reis will den offensiven Mittelfeldspieler lieber wieder von der Bank bringen.

Bei Gegner Borussia Mönchengladbach gibt es vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) keine Änderung im Vergleich zum 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim.