Amine Harit: Fans horchen auf – plötzlich ist der verletzte Marokko-Star in Katar

Der Schock vor Beginn der WM 2022 in Katar war groß: Amine Harit hatte sich in Top-Form gespielt, wurde für Marokko auch nominiert und verletzte sich nur wenige Tage vor Turnierstart so schwer, dass er womöglich noch lange ausfallen wird.

Die WM verfolgt Amine Harit von zu Hause und muss mit ansehen, wie sein Heimatland kurz vor einer absoluten Sensation steht. Marokko hat sich nämlich für das Halbfinale qualifiziert. Das will sich auch die S04-Leihgabe nicht entgehen lassen und flog kurzerhand nach Katar.

Amine Harit plötzlich in Katar

Seit Beginn der Saison 2022/23 ist Amine Harit vom FC Schalke 04 an Olympique Marseille ausgeliehen worden. Dort blüht der Mittelfeldstar auf und lief vor einigen Monaten auch erstmals wieder im Trikot der marokkanischen Nationalmannschaft auf.

Als dann auch noch die WM-Nominierung folgte, war der 25-Jährige überglücklich, wie er in den sozialen Medien zeigte. Umso bitterer war dann der Schock nur einige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft. In einem Meisterschaftsspiel verletzte sich Harit so schwer, dass er operiert werden musste.

Wie schwierig es sein muss, seinen Landsleuten zuzusehen, wie sie vor einer großen Sensation stehen, weiß wohl nur Harit. Marokko schaffte es nach einem 1:0 gegen Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal ins Halbfinale. Zum ersten Mal ist ein afrikanisches Land unter den besten vier bei einer WM. Ein Sieg fehlt noch bis zum Finale. Das will sich Harit wohl nicht entgehen lassen.

Marokko träumt vom WM-Titel

In den sozialen Medien zeigte der verletzte Profi sich mit dem marokkanischen Nationalspieler Romain Saiss in Katar. Viele Fans fragen sich: Gehört Harit eigentlich noch zum Kader? Schließlich verletzte er sich nur wenige Tage vor Turnierstart.

Doch beim Blick auf den Kader der marokkanischen Nationalmannschaft ist der Mittelfeldspieler nicht zu sehen. Heißt: Sollte Marokko tatsächlich für die größte Überraschung in der Fußball-Geschichte sorgen und den WM-Titel holen, bekäme Harit dementsprechend auch keine Medaille.

Dennoch zeigt sich die Schalke-Leihgabe als Teamspieler und will seinen Kollegen von der Tribüne aus unterstützen. Ob das klappen wird? Im Halbfinale bekommt Marokko es mit Weltmeister Frankreich zu tun. Anstoß ist am Mittwoch (14. Dezember) um 20 Uhr.