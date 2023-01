Alexander Nübel: Rückkehr zu Bayern endgültig geplatzt? Rekordmeister hat wohl andere Pläne

Nach der Verletzung von Manuel Neuer sind die Verantwortlichen des FC Bayern München auf der Suche nach einem neuen Ersatzmann für die anstehende Rückrunde in der Bundesliga. Relativ schnell richtete sich der Blick des Tabellenführers in Richtung der französischen Mittelmeerküste zum AS Monaco. Dort spielt Leihspieler Alexander Nübel im Tor der Monegassen.

Weil sich der Verhandlungen zwischen Alexander Nübel und dem FC Bayern hinziehen, hat der Rekordmeister nun wohl Abstand von einer Verpflichtung genommen. Nun sollen sich die Münchener mit ihrem Plan B einig sein.

Alexander Nübel: Wohl keine Bayern-Rückkehr

Laut den Informationen von „Sky“ soll der FC Bayern seinen Neuer-Ersatz gefunden haben. Dieser ist dabei nicht Alexander Nübel, sondern Yann Sommer. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge soll sich der Rekordmeister mit dem Schweizer-Torhüter mündlich über einen Winter-Wechsel einig sein.

Demzufolge ist eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel nach Bayern, der noch bis Saisonende an den AS Monaco ausgeliehen ist, vom Tisch. Der Leihspieler war ebenso wie der Gladbacher und diverse weitere Torhüter in Europa als ein möglicher Ersatz für Manuel Neuer gehandelt worden.

Kommt Nübel nochmal ins Gespräch bei den Bayern?

Weil die Münchener noch keinen Vertrag mit dem Gladbacher abgeschlossen haben, könnte der Deal immer noch scheitern. Der Grund: Bis die Fohlen einen Nachfolger für ihre langjährige Nummer eins gefunden haben, wird Sommer keine Wechselfreigabe erhalten. Des Weiteren soll Trainer Daniel Farke den Torhüter unbedingt behalten wollen.

Mehr News:

Laut „Sky“-Reporter Florian Plettenberg soll Sommer den Gladbach-Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und sofort zum Rekordmeister wechseln möchte, um die große Chance für ihn persönlich zu nutzen. Roland Virkus, der Sportdirektor der Fohlen, soll sich aber weiterhin querstellen. Sollte sich diese Haltung nicht ändern, könnte Nübel doch noch mal zum Thema werden.