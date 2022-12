Alexander Nübel: Jetzt wird es ernst! Wichtige Entscheidung gefallen

Nach der Schock-Verletzung von Manuel Neuer überlegen die Verantwortlichen des FC Bayern München, mit welcher Torhüter-Konstellation sie in die anstehende Rückrunde gehen wollen. Mehrere Optionen scheinen dabei im Bereich des Möglichen zu sein. Von einer Rückkehr von Alexander Nübel bis zur Option, auf die Torhüter im Kader zu setzen, erscheint alles möglich.

Nun soll klar sein, wie die Verantwortlichen des Rekordmeisters auf der wichtigen Position planen sollen. Alexander Nübel könnte nun hellhörig werden.

Alexander Nübel: Erste Entscheidung gefallen

Laut Informationen der „Bild“ haben die Vereins-Bosse des FC Bayern München die erste wichtige Entscheidung in der Torwart-Frage getroffen. Wie das Boulevardblatt schreibt, sollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters im Winter definitiv einen neuen Torhüter verpflichten wollen. Sven Ulreich als etatmäßige Nummer Zwei wird dabei offenbar nicht zugetraut, Manuel Neuer gut genug zu ersetzen.

Noch nicht entschieden soll allerdings sein, wer den Posten von Neuer zwischen den Pfosten der Bayern einnehmen wird. Mit Alexander Nübel, Yann Sommer, Keylor Navas und Bono nennt die „Bild“ dabei vier mögliche Kandidaten für den Ersatz des Weltmeisters von 2014.

Alexander Nübel bei den Bayern im Gespräch

Der erklärte Favorit soll dabei Alexander Nübel sein. „Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert“, bestätige Nübels-Berater vor ein paar Tagen bei „Sky“. „Für Alexander ist es wichtig, zu wissen, was seine Perspektive ist“, meinte er anschließend. Einen persönlichen Kontakt zwischen dem Rekordmeister und dem Spieler hat es bis zu diesem Zeitpunkt allerdings wohl noch nicht gegeben.

Alexander Nübel wechselte im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Nach einer Saison als Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer mit nur vier absolvierten Spielen, schloss sich der 26-Jährige per Leihe über zwei Jahre der AS Monaco in Frankreich an. Ob er diese nach nun knapp anderthalb Jahren abbricht und zum Rekordmeister zurückkehrt, bleibt abzuwarten.