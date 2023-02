Alexander Nübel: „Wäre der Einzige“ – Torwart-Legende löst große Diskussion aus

Alexander Nübel gerät mal wieder in den Mittelpunkt einer Diskussion. Einen Tag nachdem er mit dem AS Monaco aus der Europa League ausschied, rückt er wegen eines anderen Themas in den Fokus – allerdings nicht selbstverschuldet.

Grund ist ein Interview von Andreas Köpke. Dieser sprach über die Zukunft im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Seine Sympathien, das wird deutlich, liegen bei Alexander Nübel. Jetzt diskutiert Fußballdeutschland über die Aussagen.

Alexander Nübel: Der perfekte Nachfolger?

Die Hierarchie im deutschen Tor ist eigentlich klar festgelegt. Manuel Neuer ist die Nummer 1, dahinter folgt Vertreter Marc-Andre ter Stegen. Kevin Trapp und Bernd Leno sind die weiteren Optionen. Was nach einer starken Besetzung aussieht, könnte allerdings bald bröckeln.

Neuer ist immerhin schon 36 Jahre alt, zudem aktuell schwer verletzt. Auch seine Schattenmänner haben alle schon die 30er-Jahre-Grenze passiert. Wohl oder übel muss sich der DFB langsam nach einer perspektivischen Nummer 1 umsehen. Und da sieht es laut Köpke bis auf Alexander Nübel recht düster aus.

„Sehe das mit großer Sorge“

Köpke war jahrelang der Torwartflüsterer, arbeitete beim DFB 17 Jahre mit den Keepern. „Ich sehe das mit großer Sorge“, sagt er über die Zukunft zwischen den Pfosten. Er sehe aktuell keinen Namen, der in die Fußstapfen der vier Großen treten könne. Immerhin eine Hoffnung hat er: „Man muss schauen, wie sich ein Alexander Nübel entwickelt.“

Der 26-Jährige gilt seit Jahren als möglicher Neuer-Erbe, vorzugsweise beim FC Bayern München. Doch seit seinem Wechsel dorthin, konnte er sich noch nicht durchsetzen, wählte stattdessen den Umweg nach Monaco, wo er mittlerweile unumstritten ist. „Nübel wäre der Einzige, den ich zurzeit nennen könnte als Option“, sagt Köpke daher bei „Sport 1“.

Alexander Nübel: Fans diskutieren

Kein Wunder, dass die Aussagen von Fans leidenschaftlich diskutiert werden. Einige sehen im Ex-Star vom FC Schalke 04 durchaus eine gute Option, wenn der Platz in der Nationalmannschaft eines Tages frei wird.

Allerdings glauben viele andere auch, dass Alexander Nübel bei weitem nicht die einzige Option sei. So fällt beispielsweise oft auch der Name von U21-Europameister Finn Dahmen. Der muss sich in Mainz aktuell allerdings mit der Rolle der Nummer 2 arrangieren.