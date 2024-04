RTL: Jetzt ist es raus – Sender verkündet die freudige Nachricht

Gute Nachrichten für RTL. Der Sender hat am Donnerstagabend (11. April) einen tollen Erfolg gefeiert. Grund dafür ist die aktuelle Übermannschaft Bayer Leverkusen. Die einstige „Graue Maus“ lockt immer mehr Zuschauer an – und das durfte jetzt auch RTL freudig feststellen.

Das Hinspiel des Viertelfinals in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United hat RTL eine Top-Quote beschert. Die Übertragung des Wettbewerbs erreichte am Donnerstagabend einen neuen Saisonbestwert.

RTL verkündet Top-Quoten

Am Donnerstag (11. April) gehört RTL zu den großen Gewinnern. Mit 4,21 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum landete die 2. Halbzeit des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United knapp hinter dem ZDF-Film „Lena Lorenz – Vertauscht“ (4,87 Mio) auf Platz zwei. In der Spitze sahen 4,76 Millionen Zuschauer die Partie bei RTL.

Beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) räumte RTL mit dem Fußballspiel richtig ab. Halbzeit eins (ab 21 Uhr) holte 16,5 Prozent und Halbzeit zwei sogar 22,4 Prozent – ein echter Spitzenwert. Damit besiegte RTL sogar die ProSieben-Show „Germany’s next Topmodel“.

Insgesamt erreichte die RTL-Übertragung aus der Leverkusener „BayArena“ im Schnitt 3,75 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Für die Europa League bei RTL war dies ein neuer Saisonbestwert.

Bayer Leverkusen ist in Deutschland aktuell die Mannschaft der Stunde. Die „Werkself“ kann schon am Sonntag (14. April) den ersten Meistertitel in der Geschichte des Vereins feiern. Zuvor gewann Leverkusen das Hinspiel des Europa League-Viertelfinals mit 2:0 gegen West Ham – ein Erfolg auch für RTL. Nächste Woche Donnerstag (19. April) zeigt RTL auch das Rückspiel.