RTL: Der nächste Hammer! Sender verkündet Mega-News

Die guten Nachrichten bei RTL reißen nicht ab! Nachdem bereits vergangene Woche ein großer Erfolg mit der Übertragung von Bayer Leverkusen in der Europa League gefeiert wurde (hier mehr dazu), setzte der Sender im Rückspiel noch einen drauf.

Bei der Übertragung des neuen deutschen Meisters in London, als Leverkusen den Halbfinal-Einzug sicherte, wurde RTL wieder eine Top-Quote beschert. Es ist der nächste neue Saisonbestwert beim Kölner Sender.

RTL: Nächster Hammer für den Sender

In der vergangenen Woche waren es 4,21 Millionen Zuschauer, die sich das 2:0 der Leverkusener auf RTL anschauten. Am Donnerstag (18. April) hat RTL diese Quote noch einmal überboten. In der Spitze sahen bis zu 6,31 Millionen Fußballfans den Einzug des frischgebackenen Deutschen Meisters ins Halbfinale der Europa League.

Der Sender erreichte mit der Übertragung im Schnitt 5,13 Millionen Zuschauer und damit 1,38 Millionen Fans mehr als noch in der vergangenen Woche und auch mehr als den besten Wert einer Europa-League-Übertragung seit Eintracht Frankfurts Finalsieg im Mai 2022.

„Auch der hervorragende Marktanteil von 21,9 Prozent beim Gesamtpublikum markiert einen neuen Bestwert für die laufende Europa-League-Saison. In der zweiten Halbzeit stieg der Marktanteil beim Gesamtpublikum sogar auf 28,2 Prozent“, freut sich der Sender. Auch in den Zielgruppen der 14- bis 59-jährigen (MA: 23,9 Prozent) und 14- bis 49-jährigen Zuschauer (MA: 26,9 Prozent) holte das Live-Spiel herausragende Marktanteile und ebenfalls erneut Saisonbestwerte.

Im Halbfinale noch besser?

Mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 14,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen sowie 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag RTL am Donnerstag sehr deutlich vor allen anderen Sendern.

Mit der aktuell besten Mannschaft in Deutschland hofft der Sender auf noch viel bessere Quoten. Nach den beiden Viertelfinal-Begegnungen werden auch die Halbfinal-Partien der Leverkusener live bei RTL zu sehen sein. Am 2. Mai gastiert der Deutsche Meister beim italienischen Traditionsverein AS Rom. Die Begegnung gibt es live und exklusiv im Free-TV. Gut möglich, dass dann die Quoten weiterhin so stark sein werden.