RTL: Kurz nach dem Länderspiel geht die Nachricht um

Die Bundesliga pausiert wieder, die Nationalmannschaften sind im Einsatz. Am Freitagabend (11. Oktober) stand für Deutschland das nächste Spiel in der Nations League an. Das DFB-Team war zu Gast in Bosnien-Herzegowina und RTL war als übertragender Sender vor Ort mit dabei.

Für RTL war der Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder einmal ein echter Quotengarant. Der 2:1-Erfolg von Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina bescherte dem Kölner Sender den Tagessieg.

RTL: Nationalmannschaft sorgt für Top-Quoten

Ganz so stark wie beim Topspiel gegen die Niederlande im September waren die TV-Quoten für RTL zwar nicht, dennoch katapultierte die deutsche Nationalmannschaft den Sender am Freitagabend an die Spitze der TV-Quoten.

6,04 Millionen Menschen schalteten in der ersten Halbzeit ein, in Hälfte zwei kamen dann sogar noch einmal knapp eine halbe Million Zuschauer dazu. Beim Gesamtpublikum erreichte RTL damit einen Marktanteil von 24 bzw. 28,8 Prozent.

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel der Sieg von RTL noch deutlicher aus. Hälfte Eins sahen 1,67 Millionen Menschen (32,3 Prozent), Hälfte zwei 16,4 Millionen (33,2 Prozent). Damit sah jeder Dritte aus der werberelevanten Zielgruppe am Freitagabend den Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Zenica.

Und selbst die Zusammenfassungen der anderen Nations-League-Spiele im Anschluss (ab 22.49 Uhr) sahen immerhin noch 1,94 Millionen Zuschauer (13,1 Prozent).

Tagessieg bei der jungen Zielgruppe

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte RTL damit 16,1 Prozent Tagesmarktanteil und lag deutlich vor der Konkurrenz. Beim Gesamtpublikum ging der Sieg allerdings knapp an das ZDF (14,8 Prozent). RTL landete hier mit 12,6 Prozent auf Rang zwei.