Bosnien – Deutschland: Was ist das denn?! Surrealer Anblick lässt alle Fans staunen

Die DFB-Elf ist gespickt mit Top-Stars, die für Klub und Nationalelf in den größten und modernsten Stadien Europas spielen. Und genau deshalb wird Bosnien – Deutschland für sie ziemlich ungewohnt.

Die Fans am Fernseher sahen es sofort: Im Gegensatz zu fast allen Länderspielen der DFB-Elf steigt Bosnien – Deutschland in einem winzigen, maroden Stadion auf dem Land. Doch warum ist das so?

Bosnien – Deutschland: Stadion lässt Fans staunen

Als Gastgeber der EM 2024 durfte die Bundesrepublik der Welt seine zehn schönsten und modernsten Fußball-Paläste präsentieren. Der Spielort in der Nations League ist nun der krasse Gegensatz. Statt in Bosniens Hauptstadt Sarajevo tritt die Nagelsmann-Truppe in Zenica an. Und damit in einem Stadion, das völlig aus der Zeit gefallen scheint.

Gut 13.000 Fans passen ins „Bilino Polje“. Sie sitzen auf ausgeblichenen Sitzen. Mit Glück unter einem Dach, durch das es tropft, während hinter ihnen der Putz aus der Wand bröckelt. Es ist die Heimat von Zweitligist NK Celik Zenica – und man sieht ihm die 50 Jahre deutlich an, die es bereits auf dem Buckel hat.

Deutschland in altem Zweitliga-Stadion

Die strahlenden Stars der deutschen Nationalelf in einem bröckeligen Zweitliga-Stadion auf dem bosnischen Land. Das wirkt surreal und lässt die Fans staunen. Die Spieler verraten: Die Umkleiden wirken wie in der Schule. Hinter einem Duschvorhang dürften die Profis von Bayern, BVB & Co. in einem Stadion schon lange nicht mehr geduscht haben.

Laut wird es dennoch. Doch warum wird Bosnien – Deutschland nicht in einem großen Stadion in Sarajevo ausgetragen? Die einfache Antwort: Die Hauptstadt hat schlicht keine Arena, die das notwendige UEFA-Zertifikat für Partien auf Nations-League-Niveau hat.