RTL: Bittere Nachricht! Sender muss Pleite einstecken

Die Europa League war in den vergangenen Jahren ein Zugpferd von RTL. Die Auftritte von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sorgten in der letzten Saison für absolute Traum-Quoten.

Der Start in die neue Saison verlief für RTL nun aber noch etwas holprig. So richtig abräumen konnte die Partie zwischen dem FC Midtjylland und der TSG Hoffenheim nicht. „TV Total“ verwies die Europa-League-Übertragung in die Schranken.

RTL: Europa League zündet noch nicht

Die Quoten für den Europa-League-Auftakt waren eher dürftig. Während Vor- und Nachbericht keine nennenswerten Ergebnisse einfahren konnte, lockte die erste Halbzeit immerhin 1,74 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte. Das bedeutete einen Marktanteil von 7,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum waren es 0,41 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent Marktanteil).

In Hälfte zwei konnte sich RTL beim Gesamtpublikum auf 1,94 Millionen Zuschauer (10,6 Prozent) steigern. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es nur noch 0,39 Millionen Zuschauer, aber dafür 10,5 Prozent Marktanteil.

Der Tagessieg in der Prime-Time beim jungen Publikum ging am Mittwochabend (25. September) an „TV Total“. Die ProSieben-Sendung lockte 0,64 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte und holte damit 13,7 Prozent Marktanteil.

Eintracht ist RTLs Hoffnung

Dass RTL beim Europa-League-Auftakt noch nicht so überragend abgeschnitten hat, könnte vor allem an der Attraktivität der Begegnung gelegen haben. Die TSG Hoffenheim hat im Vergleich zu Eintracht Frankfurt doch deutlich weniger Fans.

Dementsprechend dürften die Hoffnungen bei RTL am Donnerstagabend (26. September) deutlich größer sein. Dann trifft Eintracht Frankfurt auf Viktoria Pilsen.