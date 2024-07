Robert Andrich: Pinke Haare gegen Spanien – steckt DIESES Geheimnis hinter der irren Frisur?

Für viele ist es das vorgezogene Finale dieser Europameisterschaft. Deutschland und Spanien sind bei vielen Experten und Fans die großen Favoriten auf den Titel. Der Turnierbaum will es aber, dass beide schon im Viertelfinale aufeinandertreffen. Auf einem Spieler werden die Blicke dann besonders ruhen: Robert Andrich.

Schon in den Tagen vor dem Turnier sorgte er für Aufsehen. Nachdem Robert Andrich im Achtelfinale noch mit platinblonden Haaren aufgelaufen war, hat er seine Farbe nun abermals gewechselt. Hat der Farbwandel mit einer bekannten Anime-Serie zu tun?

Robert Andrich wird zum Chamäleon

Er ist der neue Fels in der deutschen Brandung. Während Toni Kroos kurz vor seinem Karriereende nochmal eine ganze Nation mit seinen Pässen verzaubert, hält Andrich ihm den Rücken frei. Der Leverkusener ist als knallharter Abräumer, als „harter Hund“ bekannt. Neben aller Kompromisslosigkeit scheint aber immer mehr eine gewisse Extravaganz durch.

Die Spiele der Gruppenphase bestritt er noch im Natur-Look. Im Achtelfinale überraschte Robert Andrich dann mit kurzer blonder Mähne. Dabei sollte es aber nicht lange bleiben. Im Training vor dem Duell gegen Spanien war der 29-Jährige erneut der Hingucker auf dem Platz. Gegen die „Furia Roja“ wird er mit pinken Haupthaar antreten.

Anime-Serie der Grund?

Doch warum lässt er sich die Haare in so kurzer Zeit so oft färben? TikToker „NoTimew3“ hat da eine spannende Theorie aufgestellt. Er sieht eine Verbindung zur bekannten Serie „Dragon Ball“. Die Charaktere um Hauptcharakter Goku können durch verschiedene Verwandlungsformen zu neuen Kräften gelangen. Dabei wechseln sie nicht selten auch ihre Haarfarbe.

Besonders lohnt sich hier ein Blick auf Goku. Denn den gibt es tatsächlich mit „normalen“ schwarzen Haaren, mit blonden und eben auch mit pinken. Hat sich Andrich bei seiner Frisur-Farbe also inspirieren lassen?

Robert Andrich: Was kommt noch?

Ebenso gespannt dürften Fans der deutschen Nationalmannschaft aber auch sein, was der Mittelfeldmann noch im Köcher hat, sollte Deutschland gegen Spanien weiterkommen? „NoTimew3“ hat da eine klare Theorie.

Es gibt noch weitere Goku-Formen beispielsweise mit türkisen oder roten Haaren. Ob Robert Andrich den nächsten Gang zum Friseur schon geplant hat, wenn Deutschland weiterkommt? Wir werden sehen.