Spanien – Deutschland: Jetzt ist es raus! DFB-Team schaut ganz genau auf DIESE UEFA-Entscheidung

Bevor die Partie zwischen Spanien und Deutschland angepfiffen wird, musste die UEFA eine wichtige Entscheidung treffen: den Schiedsrichter für das Viertelfinale der beiden Topfavoriten am Freitag (5. Juli, 18 Uhr).

Der steht jetzt auch fest: Der englische Unparteiische Anthony Taylor leitet das Spiel zwischen Spanien und Deutschland in Stuttgart. Das gab die UEFA bekannt. Für das DFB-Team ist es ein gutes Omen.

Spanien – Deutschland: Jetzt ist es raus!

Bislang ist es eine durchwachsene Europameisterschaft für die Schiedsrichter. Neben einigen guten Leistungen gab es auch immer wieder zahlreiche Fehler und Patzer. Sowohl von den Unparteiischen als auch vom Video-Assistenten. Bei Spanien gegen Deutschland hoffen alle, dass der Schiri nicht im Mittelpunkt stehen wird.

Anthony Taylor aus Großbritannien wird die Partie leiten. Gut für die deutsche Nationalmannschaft: Er hatte bislang zwei Länderspiele des DFB-Teams gepfiffen – und das mit Erfolg. Zum ersten Mal leitete er 2021 eine Partie. Es war das EM-Gruppenspiel gegen Portugal, das mit 4:2 gewonnen wurde.

Anschließend war er beim Test unter Interimstrainer Rudi Völler im vergangenen September gegen Frankreich der Unparteiische. Dieses Spiel konnte Deutschland mit 2:1 gegen Kylian Mbappe und Co. für sich entscheiden.

Taylor ist Schiedsrichter im Viertelfinale

Und wie sieht es bei Deutschland-Gegner Spanien aus? Da ist die Bilanz ausgeglichener. Je zwei Siege und zwei Niederlagen gab es für die Spanier. Darunter auch die Final-Niederlage 2021 gegen Frankreich (1:2). Bislang leitete Taylor zwei EM-Spiele in diesem Jahr: Niederlande gegen Frankreich und Ukraine gegen Belgien. Beide Spiele endeten torlos.

In Stuttgart wird Taylor dann im Mittelpunkt der Mannschaften und der Fans stehen. Sollte er weiter gute Leistungen zeigen, darf er auch vom Endspiel der Europameisterschaft träumen. Es sei denn, die Engländer erreichen nicht das Halbfinale. Für Jude Bellingham und Co. geht es am Samstag im Viertelfinale gegen die Schweiz (6. Juli, 18 Uhr).